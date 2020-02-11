Демография России: цифры удручают и… вызывают сомнения

Росстат обнародовал давно ожидаемые данные по движению численности населения России за прошлый год. Как предсказывали многие эксперты, в 2019 году естественная убыль в стране превысила 300 тысяч человек. Если точнее, она составила 316200 человек. В 2019 этот показатель по сравнению с 2018 годом, когда убыль населения составила 224,6 тысячи, увеличился почти на 93 тысяч человек. Это существенно больше, чем в 2018. Тогда по сравнению с 2017 прирост убыли составил 88 тысяч человек.

Но в целом можно говорить о наметившейся тенденции — с 2016 года сокращение численности населения страны возрастает примерно на 100 тысяч человек по отношению к предыдущему году. Впрочем, в 2016 убыль по сравнению с 2015 выросла аж на 132 тысяч человек, и ничто не исключает таких же скачков в обозримом будущем.

Иными словами, можно констатировать, что сегодня без каких-либо масштабных войн, без всяких радикальных реформ мы имеем убыль населения на уровне «лихих девяностых».

Впрочем, по тем же данным Росстата, численность населения Российской Федерации на 1 января 2020 года составила 146.745.098 человек. Это «лишь» на 48,6 тысяч (а не на 316 тысяч) человек меньше, чем на 1 января 2019 года (146.793.744 человек).

Однако это несоответствие объясняется достаточно просто. Естественная убыль населения России за прошедший год на 267,6 тысяч человек (316,2 тысяч минус 48,6 тысяч) была компенсирована за счет международной миграции. Из этого, в частности, следует еще один вывод. А именно тот, что миграционный прирост в России, главным образом за счет граждан стран СНГ, в 2019 году вырос по сравнению с предыдущим годом более чем вдвое (в 2018 он упал до самых низких за долгое время значений — чуть более 120 тысяч человек).

Теперь посмотрим, что дает сейчас такие высокие показатели убыли населения. Как и в прошедшие три года, увеличение убыли идет главным образом за счет сокращения рождаемости, которая падает у нас сейчас просто обвально. Так, в 2019 году в России появилось на свет только 1,485 млн младенцев. Это на 120 тысяч детей меньше, чем в предыдущем году. Причем в 2018 уменьшение рождаемости по сравнению с 2017 составило 88 тысяч человек.

В целом на нынешнем этапе российской истории рождаемость начала сокращаться примерно с 2015 года, что соответствовало и резкому ухудшению международной обстановки, экономическому кризису, вызванному падением в том же году мировых цен на нефть, и введению против России международных санкций.

Через год-другой российская власть провозгласила преодоление этих трудностей. Мы неоднократно слышали заявления о том, что российская экономика адаптировалась к санкциям и невысоким ценам на нефть. Однако демографические показатели — самый надежный индикатор социально-экономического состояния большинства населения. Можно сколько угодно менять методологию подсчета экономических данных, но рождаемость не обманешь. 1,485 млн младенцев, появившихся в 2019 — наихудший показатель за последние 13 лет.

Что касается второго базового показателя — смертности, то статистика по нему, как уже не раз приходилось отмечать, вызывает большие сомнения. Дело в том, что дела тут у нас за рассматриваемый период (с того же 2015 года) продолжают чудесным образом улучшаться. То есть смертность сокращается. В отличие от рождаемости, сокращение смертности должно было бы радовать, однако есть большие сомнения, что все здесь действительно так.

Уровень смертности даже в еще большей степени точный, чем рождаемость, показатель социально-экономического самочувствия населения. Представляется, что в стране, где шесть последних лет даже по официальным данным падает или стагнирует уровень жизни, где качество медицинского обслуживания ухудшается, в том числе, и на уровне сокращения соответствующей инфраструктуры («слияния», а по сути, закрытия поликлиник и больниц, сокращение медицинского персонала и тому подобное) показатели смертности могут только расти. У нас же они замечательным образом снижаются. Так, по последним данным, в 2019 году в России умерло на 27 тысяч человек меньше, чем в 2018.

Как такое возможно? Согласно данным Росстата, с 1 октября 2018 года статистику по рождаемости и смертности ведомство получает из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Туда данные поступают из больниц и моргов, а большинство больниц в результате «оптимизации» российского здравоохранения сегодня остались только в крупных городах и райцентрах. Причем количество медицинских работников в медучреждениях продолжает «оптимизироваться». Тем же что еще там работают, сегодня явно не до скрупулезного ведения статистики смертности — успеть бы доехать по раздолбанной дороге на вызов к пациенту, живущему за десятки километров от райцентра. Фельдшерские пункты же на селе в рамках все той же «оптимизации» ликвидированы по всей России.

Все это вызывает к жизни такую версию: о том, как живут и в каких количествах умирают россияне, живущие в сельской местности, достоверных сведений сегодня просто нет. Соответственно, для вышестоящей отчетности сведения по этой теме могут браться на местах, что называется, «с потолка». Но, как водится, с учетом пожеланий вышестоящего начальства. А оно хочет видеть отчетность, радующую глаз…

Не исключено, что если бы мы имели более или менее достоверную статистику смертности, общие цифры естественной убыли населения России оказались бы еще более удручающими, чем сейчас.

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По инф. rosbalt.ru

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