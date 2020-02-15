Путин высказался об индексации пенсий: подробностей в Конституции не будет. А зачем правка тогда?!

Нюансы индексации различных видов пенсий должны регулировать федеральные законы, а не Конституция РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон.
Напомним, Путин предложил ряд поправок в Конституцию РФ в послании Федеральному собранию. Так, он заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством, члены правительства, парламентарии, главы субъектов не должны иметь иностранного гражданства. Кандидат в президенты России должен не менее 25 лет жить на территории страны и никогда не иметь иностранного гражданства. Путин предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ.
Позднее он указал еще две возможных поправки: пункт об обязательной индексации пенсий и о МРОТ не ниже прожиточного минимума. В тот же день он сформировал рабочую группу для подготовки этих поправок в составе 75 человек. 20 января президент внес законопроект с уже названными им поправками в Госдуму, и 23 января депутаты приняли его единогласно в первом чтении.
Естественно, такая полезная вещь как индексация пенсий - вызывает бурное одобрение людей (правда, одновременно с ней в Конституцию намерены провести и другие, чисто политические изменения - которые вызывают неоднозначную реакцию, мягко говоря). Но вот незадача: выясняется, что за этим красивым лозунгом - нет, например, обязательства индексировать пенсии работающим пенсионерам. А они давно уже ждут своего часа! Или вот: как будет выглядеть процедура индексации, на какую величину? Если на индекс инфляции - то он рассчитывается Росстатом, правительственным органом. Какую надо инфляцию - такую и насчитают...
Теперь же - сам Владимир Владимирович дает понять: никаких четких обязательств по индексации пенсий сама обновленная Конституция не даст! Все это - предстоит зарегулировать когда-нибудь потом, федеральными законами (которые еще неизвестно как будут выглядеть).
Возникает вопрос: а зачем тогда вообще тратить время, нервы и деньги - на утверждение конституционной нормы, которая совершенно неизвестно как работать будет?!
А вообще, вокруг изменений в Основной закон - идет изрядная кутерьма. Мы следим за этим странным процессом:
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Нюансы индексации различных видов пенсий должны регулировать федеральные законы, а не Конституция РФ. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон.
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