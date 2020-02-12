Возвращение авоськи. Почему в СССР было меньше бытового мусора?

Сегодня экология — тема номер один во всем мире. О загрязнении и переменах в климате говорят громко и отчетливо. Пока чиновники игнорируют проблему, за дело взялись рядовые граждане. Теперь правилом хорошего тона считается захватить с собой тканевый пакет вместо пластика, а по пути сдать стекло в пункт приема.

Между тем такой подход для жителей СССР был частью повседневной жизни. Кажется, именно Советский Союз был пионером раздельного сбора отходов. Однако, похоже, он опередил время: весь мир тогда заботили другие проблемы.

Какие же привычки спасали СССР от мусора?

С авоськой по магазинам

Сегодня экомолодежь презрительным взглядом провожает всякого, кто заворачивает фрукты и овощи в полиэтилен. В СССР пластиковые пакеты появились поздно, и для похода в магазин все брали с собой сумки, авоськи или тряпичные мешочки.

«Сетки у всех были, туда овощи складывали, картошку… Они продавались в магазинах, на базарах бабки торговали, сами шили», — вспоминает 71-летняя Таиса Ермолаева.

Холщовые сумки тоже стали трендом.

«Удобно было, не рвалось, постирал и опять носи. Их очень берегли, носили аккуратно», — рассказала 48-летняя Анна Иванова. Собеседница вспомнила, что колбасу и масло заворачивали в бумагу.

Таким образом, многоразовые сумки и сетки многие годы спасали страну от загрязнения.

Пластиковые пакеты появились в Советском Союзе уже в конце 1980-х.

Сегодня тряпичные изделия приобрести нетрудно: заказать в интернете, купить на рынках и в специальных магазинах. В некоторых гипермаркетах Петербурга можно сложить орехи в бумажный пакет, а у кассы приобрести эко-мешки.

Вторая жизнь для стекла и бумаги

Пункты приема — бытовое явление в Союзе. Жители сдавали макулатуру, стекло и металлолом, за что получали небольшие деньги. Так давали вторую жизнь вещам за счет переработки.

«Сознательность» граждан объяснить просто. Мусорные контейнеры возле дома были редкостью, а от лишнего балласта хотелось избавиться. К счастью, пункты приема действовали в каждом районе.

«Стекло постоянно сдавали: маленькие бутылки из-под сметаны, пол-литровые из-под кефира, литровые для молока… Все это было доступно, сдавали потом в приемный пункт стеклотары», — рассказывает Ермолаева.

С бумагой также боролись. «Мы выписывали очень много газет: „Коммунист“, „Сельская жизнь“, детская „Мурзилка“… Читали, это все накапливалось. Потом относили», — добавила собеседница.

Детей также вовлекали в процесс. Пионеры ходили по классам в школе и собирали макулатуру на переработку.

Сегодня в Петербурге стартовала мусорная реформа. Власти обещают не сжигать отходы, а внедрять технологию переработки. Пункты приема мусора — в том числе стекла и мукулатуры — в городе обозначены на специальных картах.

На субботник за экологию

Сегодня субботники нельзя называть массовым явлением. В СССР же на этих мероприятиях выросло не одно поколение. Территории приводили в порядок осенью, зимой и ближе к майским праздникам.

«Субботники устраивали везде: в школах, вузах, на работе. Раньше времени хватало, мы были не такими усталыми, много сил, нация здоровее была. Поэтому радовались подобным вылазкам», — вспоминает 51-летний Андрей Туманов.

Сегодня традиция угасает. На субботники в основном выходят сотрудники госсектора. Такие мероприятия часто вызывают негатив, поэтому организаторы вносят коррективы в программу. Так, осенний субботник в Лисьем носу прошел с песнями и плясками.

Верни тару — получи скидку

Сегодня это кажется странным, но советские жители возвращали упаковку от продуктов прямо в магазины. Стимулировали такое поведение денежным интересом.

«Купил бутылку молока, помыл, несешь обратно в магазин. Сдаешь продавщице, а она минусует 25 копеек с молочной продукции», — рассказала Таиса Ермолаева.

Казалось, с развалом Союза полезную привычку не вернуть, однако недавно одна московская кофейня решилась на «новшество». Там в залог отдают стаканы для кофе, которые можно вернуть. В Петербурге же пока ограничиваются скидкой на напиток, если покупатель приходит со своей кружкой. Таким образом владельцы заведений избавляют страну от одноразовых стаканчиков.

Починить, нельзя выбросить

Рожденные в Союзе с ностальгией вспоминают, что техника тогда ломалась гораздо реже (и трава была зеленее). Выбрасывать электронику не хотелось: товары в дефиците, дорого. Навык починки развивали с детства.

«Мужчине положено было уметь ремонтировать все. Отцы учили сыновей. Можно было пойти к соседу, и он поможет по доброте, — вспоминает Андрей Туманов. — Если ты покупал товар со знаком качества, то мог быть уверен, что он завтра же не сломается».

То же касается одежды: сшить свое, залатать, передать от старшего к младшему. В итоге вещи не выбрасывали так часто, как сегодня. Объяснялся такой подход, конечно, в первую очередь дефицитом товаров.

Сегодня в Петербурге электронику сдают на металлолом, а благотворительные фонды расставляют на улицах контейнеры для сбора одежды. Вещи передают нуждающимся и в секонд-хенды. Таким образом, отходов становится меньше.

Удобрить почву и спасти мир

Сегодня загородный дом кажется непозволительной роскошью, но в Советском союзе свои «шесть соток» были у многих. Использовали дачи не для отдыха — огород избавлял от лишних трат в магазинах. За почвой же нужен уход.

«Кожуру, картофельные очистки, скорлупу от яиц не выбрасывали. Все это брали и замачивали в ведре. Вся эта смесь потом набухает, и получается удобрение, которым поливали рассаду», — рассказала Таиса Ермолаева.

Сегодня органические отходы составляют 40% от мусора, который мы выбрасываем. На полигонах они гниют и загрязняют среду. Активисты в Петербурге осознали проблему и открыли пункт приема органики. Кожуру и заварку черви превращают в компост для почвы. Подробнее — в материале «Росбалта».

Все новое — хорошо забытое старое

Экологическая повестка — в трендах. Неравнодушие к природе стало визитной карточкой порядочного человека, а модные сегодня явления пришли из СССР. Находчивый критик мог бы сказать, что «экологические привычки» советских граждан — совсем не про экологию. И правда, просто людям так было удобнее: пластиковые пакеты еще не изобрели, мусорные контейнеры у дома не поставили, а одежда и электроника в дефиците. И все-таки сегодня эти «хорошо забытые» привычки приобрели новые смыслы. И, кажется, именно они могут спасти мир от захламления. Иногда стоит оглянуться назад, в прошлое, чтобы посмотреть с оптимизмом в будущее.

И еще об экологии на портале "Мои года":

По инф. rosbalt.ru

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