Возвращение авоськи. Почему в СССР было меньше бытового мусора?

Сегодняэкология — тема номер один во всем мире. О загрязнении и переменах в климате говорят громко и отчетливо. Пока чиновники игнорируют проблему, за дело взялись рядовые граждане. Теперь правилом хорошего тона считается захватить с собой тканевый пакет вместо пластика, а по пути сдать стекло в пункт приема.
Между тем такой подход для жителей СССР был частью повседневной жизни. Кажется, именно Советский Союз был пионером раздельного сбора отходов. Однако, похоже, он опередил время: весь мир тогда заботили другие проблемы.
Какие же привычки спасали СССР от мусора?
С авоськой по магазинам
Сегодня экомолодежь презрительным взглядом провожает всякого, кто заворачивает фрукты и овощи в полиэтилен. В СССР пластиковые пакеты появились поздно, и для похода в магазин все брали с собой сумки, авоськи или тряпичные мешочки.
«Сетки у всех были, туда овощи складывали, картошку… Они продавались в магазинах, на базарах бабки торговали, сами шили», — вспоминает 71-летняя Таиса Ермолаева.
Холщовые сумки тоже стали трендом.
«Удобно было, не рвалось, постирал и опять носи. Их очень берегли, носили аккуратно», — рассказала 48-летняя Анна Иванова. Собеседница вспомнила, что колбасу и масло заворачивали в бумагу.
Таким образом, многоразовые сумки и сетки многие годы спасали страну от загрязнения.
Пластиковые пакеты появились в Советском Союзе уже в конце 1980-х.
Сегодня тряпичные изделия приобрести нетрудно: заказать в интернете, купить на рынках и в специальных магазинах. В некоторых гипермаркетах Петербурга можно сложить орехи в бумажный пакет, а у кассы приобрести эко-мешки.
Вторая жизнь для стекла и бумаги
Пункты приема — бытовое явление в Союзе. Жители сдавали макулатуру, стекло и металлолом, за что получали небольшие деньги. Так давали вторую жизнь вещам за счет переработки.
«Сознательность» граждан объяснить просто. Мусорные контейнеры возле дома были редкостью, а от лишнего балласта хотелось избавиться. К счастью, пункты приема действовали в каждом районе.
«Стекло постоянно сдавали: маленькие бутылки из-под сметаны, пол-литровые из-под кефира, литровые для молока… Все это было доступно, сдавали потом в приемный пункт стеклотары», — рассказывает Ермолаева.
С бумагой также боролись. «Мы выписывали очень много газет: „Коммунист“, „Сельская жизнь“, детская „Мурзилка“… Читали, это все накапливалось. Потом относили», — добавила собеседница.
Детей также вовлекали в процесс. Пионеры ходили по классам в школе и собирали макулатуру на переработку.
Сегодня в Петербурге стартовала мусорная реформа. Власти обещают не сжигать отходы, а внедрять технологию переработки. Пункты приема мусора — в том числе стекла и мукулатуры — в городе обозначены на специальных картах.
На субботник за экологию
Сегодня субботники нельзя называть массовым явлением. В СССР же на этих мероприятиях выросло не одно поколение. Территории приводили в порядок осенью, зимой и ближе к майским праздникам.
«Субботники устраивали везде: в школах, вузах, на работе. Раньше времени хватало, мы были не такими усталыми, много сил, нация здоровее была. Поэтому радовались подобным вылазкам», — вспоминает 51-летний Андрей Туманов.
Сегодня традиция угасает. На субботники в основном выходят сотрудники госсектора. Такие мероприятия часто вызывают негатив, поэтому организаторы вносят коррективы в программу. Так, осенний субботник в Лисьем носу прошел с песнями и плясками.
Верни тару — получи скидку
Сегодня это кажется странным, но советские жители возвращали упаковку от продуктов прямо в магазины. Стимулировали такое поведение денежным интересом.
«Купил бутылку молока, помыл, несешь обратно в магазин. Сдаешь продавщице, а она минусует 25 копеек с молочной продукции», — рассказала Таиса Ермолаева.
Казалось, с развалом Союза полезную привычку не вернуть, однако недавно одна московская кофейня решилась на «новшество». Там в залог отдают стаканы для кофе, которые можно вернуть. В Петербурге же пока ограничиваются скидкой на напиток, если покупатель приходит со своей кружкой. Таким образом владельцы заведений избавляют страну от одноразовых стаканчиков.
Починить, нельзя выбросить
Рожденные в Союзе с ностальгией вспоминают, что техника тогда ломалась гораздо реже (и трава была зеленее). Выбрасывать электронику не хотелось: товары в дефиците, дорого. Навык починки развивали с детства.
«Мужчине положено было уметь ремонтировать все. Отцы учили сыновей. Можно было пойти к соседу, и он поможет по доброте, — вспоминает Андрей Туманов. — Если ты покупал товар со знаком качества, то мог быть уверен, что он завтра же не сломается».
То же касается одежды: сшить свое, залатать, передать от старшего к младшему. В итоге вещи не выбрасывали так часто, как сегодня. Объяснялся такой подход, конечно, в первую очередь дефицитом товаров.
Сегодня в Петербурге электронику сдают на металлолом, а благотворительные фонды расставляют на улицах контейнеры для сбора одежды. Вещи передают нуждающимся и в секонд-хенды. Таким образом, отходов становится меньше.
Удобрить почву и спасти мир
Сегодня загородный дом кажется непозволительной роскошью, но в Советском союзе свои «шесть соток» были у многих. Использовали дачи не для отдыха — огород избавлял от лишних трат в магазинах. За почвой же нужен уход.
«Кожуру, картофельные очистки, скорлупу от яиц не выбрасывали. Все это брали и замачивали в ведре. Вся эта смесь потом набухает, и получается удобрение, которым поливали рассаду», — рассказала Таиса Ермолаева.
Сегодня органические отходы составляют 40% от мусора, который мы выбрасываем. На полигонах они гниют и загрязняют среду. Активисты в Петербурге осознали проблему и открыли пункт приема органики. Кожуру и заварку черви превращают в компост для почвы. Подробнее — в материале «Росбалта».
Все новое — хорошо забытое старое
Экологическая повестка — в трендах. Неравнодушие к природе стало визитной карточкой порядочного человека, а модные сегодня явления пришли из СССР. Находчивый критик мог бы сказать, что «экологические привычки» советских граждан — совсем не про экологию. И правда, просто людям так было удобнее: пластиковые пакеты еще не изобрели, мусорные контейнеры у дома не поставили, а одежда и электроника в дефиците. И все-таки сегодня эти «хорошо забытые» привычки приобрели новые смыслы. И, кажется, именно они могут спасти мир от захламления. Иногда стоит оглянуться назад, в прошлое, чтобы посмотреть с оптимизмом в будущее.
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