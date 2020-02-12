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Возвращение авоськи. Почему в СССР было меньше бытового мусора?
Никита Строгов, Rosbalt.ru   
12 Февраля 2020 г.
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Сегодня экология — тема номер один во всем мире. О загрязнении и переменах в климате говорят громко и отчетливо. Пока чиновники игнорируют проблему, за дело взялись рядовые граждане. Теперь правилом хорошего тона считается захватить с собой тканевый пакет вместо пластика, а по пути сдать стекло в пункт приема.

Хорошо забытое старое: как экотренды СССР спасали страну от мусора

Между тем такой подход для жителей СССР был частью повседневной жизни. Кажется, именно Советский Союз был пионером раздельного сбора отходов. Однако, похоже, он опередил время: весь мир тогда заботили другие проблемы.

Какие же привычки спасали СССР от мусора?

С авоськой по магазинам

Сегодня экомолодежь презрительным взглядом провожает всякого, кто заворачивает фрукты и овощи в полиэтилен. В СССР пластиковые пакеты появились поздно, и для похода в магазин все брали с собой сумки, авоськи или тряпичные мешочки.

«Сетки у всех были, туда овощи складывали, картошку… Они продавались в магазинах, на базарах бабки торговали, сами шили», — вспоминает 71-летняя Таиса Ермолаева.

Холщовые сумки тоже стали трендом.

«Удобно было, не рвалось, постирал и опять носи. Их очень берегли, носили аккуратно», — рассказала 48-летняя Анна Иванова. Собеседница вспомнила, что колбасу и масло заворачивали в бумагу.

Таким образом, многоразовые сумки и сетки многие годы спасали страну от загрязнения.

Пластиковые пакеты появились в Советском Союзе уже в конце 1980-х.

Сегодня тряпичные изделия приобрести нетрудно: заказать в интернете, купить на рынках и в специальных магазинах. В некоторых гипермаркетах Петербурга можно сложить орехи в бумажный пакет, а у кассы приобрести эко-мешки.

Вторая жизнь для стекла и бумаги

Пункты приема — бытовое явление в Союзе. Жители сдавали макулатуру, стекло и металлолом, за что получали небольшие деньги. Так давали вторую жизнь вещам за счет переработки.

«Сознательность» граждан объяснить просто. Мусорные контейнеры возле дома были редкостью, а от лишнего балласта хотелось избавиться. К счастью, пункты приема действовали в каждом районе.

«Стекло постоянно сдавали: маленькие бутылки из-под сметаны, пол-литровые из-под кефира, литровые для молока… Все это было доступно, сдавали потом в приемный пункт стеклотары», — рассказывает Ермолаева.

С бумагой также боролись. «Мы выписывали очень много газет: „Коммунист“, „Сельская жизнь“, детская „Мурзилка“… Читали, это все накапливалось. Потом относили», — добавила собеседница.

Детей также вовлекали в процесс. Пионеры ходили по классам в школе и собирали макулатуру на переработку.

Сегодня в Петербурге стартовала мусорная реформа. Власти обещают не сжигать отходы, а внедрять технологию переработки. Пункты приема мусора — в том числе стекла и мукулатуры — в городе обозначены на специальных картах.

На субботник за экологию

Сегодня субботники нельзя называть массовым явлением. В СССР же на этих мероприятиях выросло не одно поколение. Территории приводили в порядок осенью, зимой и ближе к майским праздникам.

«Субботники устраивали везде: в школах, вузах, на работе. Раньше времени хватало, мы были не такими усталыми, много сил, нация здоровее была. Поэтому радовались подобным вылазкам», — вспоминает 51-летний Андрей Туманов.

Сегодня традиция угасает. На субботники в основном выходят сотрудники госсектора. Такие мероприятия часто вызывают негатив, поэтому организаторы вносят коррективы в программу. Так, осенний субботник в Лисьем носу прошел с песнями и плясками.

Верни тару — получи скидку

Сегодня это кажется странным, но советские жители возвращали упаковку от продуктов прямо в магазины. Стимулировали такое поведение денежным интересом.

«Купил бутылку молока, помыл, несешь обратно в магазин. Сдаешь продавщице, а она минусует 25 копеек с молочной продукции», — рассказала Таиса Ермолаева.

Казалось, с развалом Союза полезную привычку не вернуть, однако недавно одна московская кофейня решилась на «новшество». Там в залог отдают стаканы для кофе, которые можно вернуть. В Петербурге же пока ограничиваются скидкой на напиток, если покупатель приходит со своей кружкой. Таким образом владельцы заведений избавляют страну от одноразовых стаканчиков.

Починить, нельзя выбросить

Рожденные в Союзе с ностальгией вспоминают, что техника тогда ломалась гораздо реже (и трава была зеленее). Выбрасывать электронику не хотелось: товары в дефиците, дорого. Навык починки развивали с детства.

«Мужчине положено было уметь ремонтировать все. Отцы учили сыновей. Можно было пойти к соседу, и он поможет по доброте, — вспоминает Андрей Туманов. — Если ты покупал товар со знаком качества, то мог быть уверен, что он завтра же не сломается».

То же касается одежды: сшить свое, залатать, передать от старшего к младшему. В итоге вещи не выбрасывали так часто, как сегодня. Объяснялся такой подход, конечно, в первую очередь дефицитом товаров.

Сегодня в Петербурге электронику сдают на металлолом, а благотворительные фонды расставляют на улицах контейнеры для сбора одежды. Вещи передают нуждающимся и в секонд-хенды. Таким образом, отходов становится меньше.

Удобрить почву и спасти мир

Сегодня загородный дом кажется непозволительной роскошью, но в Советском союзе свои «шесть соток» были у многих. Использовали дачи не для отдыха — огород избавлял от лишних трат в магазинах. За почвой же нужен уход.

«Кожуру, картофельные очистки, скорлупу от яиц не выбрасывали. Все это брали и замачивали в ведре. Вся эта смесь потом набухает, и получается удобрение, которым поливали рассаду», — рассказала Таиса Ермолаева.

Сегодня органические отходы составляют 40% от мусора, который мы выбрасываем. На полигонах они гниют и загрязняют среду. Активисты в Петербурге осознали проблему и открыли пункт приема органики. Кожуру и заварку черви превращают в компост для почвы. Подробнее — в материале «Росбалта».

Все новое — хорошо забытое старое

Экологическая повестка — в трендах. Неравнодушие к природе стало визитной карточкой порядочного человека, а модные сегодня явления пришли из СССР. Находчивый критик мог бы сказать, что «экологические привычки» советских граждан — совсем не про экологию. И правда, просто людям так было удобнее: пластиковые пакеты еще не изобрели, мусорные контейнеры у дома не поставили, а одежда и электроника в дефиците. И все-таки сегодня эти «хорошо забытые» привычки приобрели новые смыслы. И, кажется, именно они могут спасти мир от захламления. Иногда стоит оглянуться назад, в прошлое, чтобы посмотреть с оптимизмом в будущее.

И еще об экологии на портале "Мои года":

По инф. rosbalt.ru

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