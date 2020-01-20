Китай решил больше не пользоваться пластиком. И правильно!

В Китае в ближайшее время будет введен запрет на производство и продажу одноразовых изделий из пластика, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на документ, подготовленный министерством экологии КНР.

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Согласно этому документу, в 2020 году будет запрещено использование пластиковых частиц в бытовой химии, использование пластиковых соломинок и одноразовой посуды.

В целом программа отказа от пластика рассчитана на пять лет. За это время будут выведены из обращения тонкие полиэтиленовые пакеты и пленки для сельского хозяйства, почта прекратит использование неразлагаемой пластиковой упаковки, а китайским компаниям будет запрещено ввозить в страну пластиковые отходы.

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По инф. rosbalt.ru

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