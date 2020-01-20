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Китай решил больше не пользоваться пластиком. И правильно!
По инф. rosbalt.ru   
20 Января 2020 г.
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В Китае в ближайшее время будет введен запрет на производство и продажу одноразовых изделий из пластика, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на документ, подготовленный министерством экологии КНР.

© Фото Елены Ширской, ИА «Росбалт» В Китае в ближайшее время будет введен запрет на производство и продажу одноразовых изделий из пластика, передает агентство «Синьхуа» со ссылкой на документ, подготовленный министерством экологии КНР. Согласно этому документу, в 2020 году будет запрещено использование пластиковых частиц в бытовой химии, использование пластиковых соломинок и одноразовой посуды. В целом программа отказа от пластика рассчитана на пять лет. За это время будут выведены из обращения тонкие полиэтиленовые пакеты и пленки для сельского хозяйства, почта прекратит использование неразлагаемой пластиковой упаковки, а китайским компаниям будет запрещено ввозить в страну пластиковые отходы. Подписывайтесь на нас Вконтакте. × Обсудить По теме Белоруссия по примеру Европы запретит пластик в общепите Медведев порассуждал о сроках отказа от пластиковой тары Минприроды призвало к «эволюционному» отказу от пластика Японские магазины перестанут раздавать бесплатные пластиковые пакеты ЕС полностью отказывается от пластиковой посуды ООН хочет полностью отказаться от одноразового пластика Европарламент в первом чтении утвердил законопроект о запрете одноразовых пластиковых предметов ₽ Фитнес+бассейн за 25000 руб. в X-Fit xfit-irkutsk.x5-fitness.ru Купить хариус в Иркутске baikpro.ru СМИ2

Согласно этому документу, в 2020 году будет запрещено использование пластиковых частиц в бытовой химии, использование пластиковых соломинок и одноразовой посуды.

В целом программа отказа от пластика рассчитана на пять лет. За это время будут выведены из обращения тонкие полиэтиленовые пакеты и пленки для сельского хозяйства, почта прекратит использование неразлагаемой пластиковой упаковки, а китайским компаниям будет запрещено ввозить в страну пластиковые отходы.

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