Жители Колпино вышли на митинг против мусорных заводов

Около ста человек в Колпино вышли на митинг против строительства мусоросжигательного завода.

Как сообщило движение «Красивый Петербург», участники акции высказались против реализации проекта мусоросжигающих заводов.

Госдума приняла законопроект, приравнивающий мусоросжигание к переработке. Противники этого плана опасаются, что им придется дышать токсичным дымом, и выступают за раздельный сбор вторичного сырья.

В Колпино появятся два мусороперабатывающих завода. План территориальной схемы обращения с отходами опубликовали на сайте Смольного в конце декабря. Два комплекса по переработке городского бытового мусора хотят возвести в Петро-Славянке на территории предприятия «Ленсоветский» и в поселке Саперный.

В ближайшие два-три года Ленобласть готова ввести мораторий на размещение на территории региона промышленных объектов 1 и 2 класса опасности. Об этом заявил губернатор области Александр Дрозденко. По его словам, необходимо сохранить уникальную природу региона для будущих поколений.

В Смольном, в свою очередь, пообещали запустить «мусорную реформу» в Петербурге в 2020-м вместо 2022 года. Поводом стало заявление Владимира Путина на декабрьской пресс-конференции, в котором он счел возможным поторопить город с преобразованиями.

Согласно плану Смольного, в Петербурге планируется построить четыре мусоросжигательных заводов.

Напомним, что экологические проблемы в России - повсеместны, они начинают сильно волновать местных жителей, активисты все меньше боятся выходить на защиту лесов, парков, чистого воздуха...

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По инф. rosbalt.ru

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