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Жители Колпино вышли на митинг против мусорных заводов
По инф. rosbalt.ru   
27 Января 2020 г.
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Около ста человек в Колпино вышли на митинг против строительства мусоросжигательного завода.

Жители Колпино вышли на митинг против мусорных заводов

Как сообщило движение «Красивый Петербург», участники акции высказались против реализации проекта мусоросжигающих заводов.

Госдума приняла законопроект, приравнивающий мусоросжигание к переработке. Противники этого плана опасаются, что им придется дышать токсичным дымом, и выступают за раздельный сбор вторичного сырья.

  • В Колпино появятся два мусороперабатывающих завода. План территориальной схемы обращения с отходами опубликовали на сайте Смольного в конце декабря. Два комплекса по переработке городского бытового мусора хотят возвести в Петро-Славянке на территории предприятия «Ленсоветский» и в поселке Саперный.
  • В ближайшие два-три года Ленобласть готова ввести мораторий на размещение на территории региона промышленных объектов 1 и 2 класса опасности. Об этом заявил губернатор области Александр Дрозденко. По его словам, необходимо сохранить уникальную природу региона для будущих поколений.
  • В Смольном, в свою очередь, пообещали запустить «мусорную реформу» в Петербурге в 2020-м вместо 2022 года. Поводом стало заявление Владимира Путина на декабрьской пресс-конференции, в котором он счел возможным поторопить город с преобразованиями.

Согласно плану Смольного, в Петербурге планируется построить четыре мусоросжигательных заводов.

Напомним, что экологические проблемы в России - повсеместны, они начинают сильно волновать местных жителей, активисты все меньше боятся выходить на защиту лесов, парков, чистого воздуха...

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