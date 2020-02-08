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Англичане намерены к 2035 году запретить продажу новых машин с бензиновыми двигателями
Polit.ru   
08 Февраля 2020 г.
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Британские власти намерены к 2035 году запретить продажу на территории страны новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, а также гибридных машин. Ранее в Великобритании планировали ввести этот запрет к 2040 году, передает ТАСС. (Такую решимость британцев можно только поприветствовать, ведь это пойдет на благо экологии. - прим. МГ.)

Англичане намерены к 2035 году запретить продажу новых машин с бензиновыми двигателями

«Демонстрируя безотлагательные действия Великобритании по сокращению выбросов, правительство планирует положить конец продаже новых автомобилей и микроавтобусов с бензиновыми и дизельными двигателями еще раньше, к 2035 году», — сообщила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, отметив, что гибридные автомобили впервые будут включены в список запрещенных.

В Великобритании действует один из самых жестких законов по защите экологии в мире. Они планируют свести к 2050 году выбросы парниковых газов к нулю. Соответствующая законодательная инициатива была внесена в национальный парламент в июне 2019 года.

Polit.ru

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