Условия потребкредита буквально «разложат по полочкам». В табличном варианте

Наиболее значимые условия потребительского кредита, обязательства по которому обеспечены ипотекой и требующие согласования с заёмщиком, будут изложены в форме таблицы хорошо читаемым шрифтом, начиная с первой страницы соглашения. Закон, предусматривающий такие требования, вступил в силу 30 января 2020 года. Так что если уж вы (или ваши дети, знакомцы) - вынуждены брать кредит, то хотя бы требуйте удобочитаемости его условий!

Согласно нововведению, к условиям, которые банки и микрофинансовые организации обязаны излагать в табличной форме, в частности, относится информация о сумме кредита, сроках его возврата, процентной ставке, способах выплат по договору, включая бесплатный способ, а также сведения об услугах, оказываемых кредитором за отдельную плату, и о том, может ли кредитор уступить права требования по договору третьим лицам.

Ранее Центробанк в проекте указания от 12 сентября 2019 года отмечал, что табличная форма, которая уже используется при заключении договоров потребительского займа, даёт возможность упростить для заёмщика понимание основных условий заключаемых договоров.

«Такой подход способствует наиболее эффективному информированию потребителя, а следовательно, более обдуманной оценке им своих рисков при принятии решения о получении кредита и более ответственному отношению к выполнению обязательств по нему», — говорится в документе.

ЦБ отмечает, что действие нормативного акта будет распространяться на все организации, осуществляющие деятельность по предоставлению ипотечных потребительских кредитов и займов гражданам.

Хочется, конечно, рассчитывать при решении определенных ситуаций только на собственные средства, но не у всех есть такие возможности. И поэтому обращение к кредитам у части российских граждан просто неминуемо. Но хоть воспринять всю важную информацию можно будет по-человечески, ведь изложат ее хорошо читаемым шрифтом, да еще и в таблице. Теперь только нужно требовать такой вариант от банков или МФО. И легче тогда станет определиться с решением, влезать в долги или все-таки лучше воздержаться.

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