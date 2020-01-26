Все больше людей не стесняются стать... банкротами! И закон — на их стороне

Все большая популярность банкротства связана как с «примером соседа», так и с изменившимся отношением граждан — от правового нигилизма к рациональному взгляду, к использованию современных и законных возможностей, отмечают эксперты Федеральной онлайн-платформы по банкротству.

В 2019 году признано банкротами 69 тысяч российских граждан, то есть на 56.8% больше, чем в 2018 году (44 тысячи), что свидетельствует о все большей востребованности этой процедуры среди граждан. «При этом мы видим, что год от года и темпы банкротства растут: в 2018 году прирост к предыдущему году был заметно меньше — 47.5%», — пресс-служба цитирует Директора по развитию Федеральной онлайн-платформы по банкротству «Билетиз» Михаила Бушева.

По мнению эксперта, все большая популярность банкротства связана как с «примером соседа», так и с изменившимся отношением граждан к самой процедуре и к ее последствиям. Раньше за нежеланием законным образом разрешить напряженные отношения с кредиторами стояло противоречивое чувство «Я никак не могу платить, но ведь я должен!», за которым скрывается обычный правовой нигилизм. Теперь все больше должники осознают, что решение об их платежеспособности, с учетом прожиточного минимума и других, необходимых для жизни расходов, принимает суд.

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Подготовка к процедуре банкротства, сама процедура и ее финансовый итог были пугающе неясными. Теперь, отмечает эксперт, должники осознают, что банкротство четко регламентировано законом, а потому его ход и итоги заранее прогнозируемы. Это же позволяет все большему числу российских граждан использовать возможности онлайн-банкротства. Можно сказать, считает Михаил Бушев, что пятый год действия закона о банкротстве привел и наших граждан к более рациональному и современному поведению, свойственному жителям стран, в которых аналогичные законы действуют десятки лет.

При этом, если раньше результат банкротства понимался должниками как «клеймо», то теперь — как осознанный и законный шаг в новую финансовую жизнь. Об этом же свидетельствует и статистика — процедуру банкротства в подавляющем большинстве случаев (90.7%) по-прежнему инициируют сами должники.

Экономическая ситуация в стране сейчас такая, что люди всё чаще берут новые кредиты, чтобы закрыть старые, – перекредитовываются. Таких, по разным оценкам, 30–50%. Раз общий рост задолженности растёт, семейные хозяйства, имея по пять кредитов, скоро окончательно утратят дно под ногами. Суды рискуют столкнуться с волной банкротств физлиц, а банки – с высоким процентом невозврата. И вот как раз подача документов на банкротство может стать выходом для тех, кто уже точно понял, что закрыть кредиты никак не сможет. Опыт показывает, что шанс списать таким образом с себя долг весьма велик. Мотайте на ус и детям своим расскажите!

По инф. rosbalt.ru

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