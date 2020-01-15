Кредит теперь так просто не возьмешь. Хорошо это или плохо?

Российские банки в минувшем году одобрили лишь 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов. Таковы данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ). (Таким образом мы наблюдаем ровно противоположную картину, чем несколько лет назад, когда кредиты легко мог взять каждый второй житель страны. Только вот в итоге закредитованность населения настолько, что в набат начали бить сами чиновники. Но а с другой стороны - чего они хотели-то? Если людям жить не на что... прим. МГ.)

При этом самое заметное снижение произошло перед новогодними праздниками, когда традиционно растут выдачи ссуд. Так, в декабре доля подтвержденных кредитных заявок сократилась до 32,2% — это минимальное значение с 2017 года. В 2018 году средний уровень одобрения ссуд составлял 41%, сообщает РБК.

Тенденцию подтверждают и другие бюро кредитных историй.

По подсчетам Объединенного кредитного бюро, по итогам прошлого года уровень одобрения составил 30-31%, что на 17 процентных пунктов меньше показателей 2018-го. В НБКИ констатируют, что банки стали осторожнее из-за действий Центробанка РФ и скромной динамики доходов населения.

Между тем на прошлой неделе вышли данные международного рейтингового агентства Fitch, согласно которым почти каждый четвертый российский заемщик отдавал в минувшем году по кредитам свыше 80% своих доходов.

Еще про кредиты (которые иногда, все-таки, бывают нужны и полезны) — по ссылке.

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Напомним, что, по оценкам Банка России, совокупная долговая нагрузка населения РФ по всем видам кредитов достигла на 1 октября 2019 года 10,6%. Это самый высокий уровень как минимум с июля 2012 года. Общая финансовая нагрузка граждан растет с конца 2017 года, в основном за счет необеспеченного потребительского кредитования.

Регулятор неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребительского кредитования и долговой нагрузки россиян, которые заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат.

Реагируя на ситуацию, ЦБ РФ обязал с 1 октября 2019 года российские банки и микрофинансовые организации (МФО) при принятии решения о предоставлении потребительского кредита от 10 тыс. рублей и более рассчитывать так называемый показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. То есть финорганизации оценивают теперь отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. При этом если МФО выдает микрозаем клиенту, ПДН которого превышает 50%, она будет нести дополнительную нагрузку на капитал в размере 50% от суммы займа (65% начиная с 1 января 2020 года).

По подсчетам экспертов бюро кредитных историй «Эквифакс», на конец ноября 2019 года, 6,1% заемщиков в России имели кредиты в четырех и более банках, и за 5 лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%). В настоящее время в группе самых рискованных заемщиков насчитывается около 2,5 млн россиян. Как указывали в «Эквифаксе», за последние годы граждане увеличили число «банков в кошельке», но обратная миграция практически не происходит. Аналитики связывают такую тенденцию с ростом закредитованности населения.

То, что получить кредит теперь не так просто, с одной стороны, может расстроить. Ведь зачастую человек идет в банк от безысходности и берет хоть какую-то копеечку на жизнь. И банки охотно выдавали деньги. Только вот столкнулись с тем, что возвращать их заемщики не спешат. Кто-то предпочитает банкротом стать, кто-то просто надеется на то, что долги сами собой растают, что, конечно, очень глупо. В конечном итоге банки теряют деньги, а человек получает головную боль в виде звонков коллекторов. А теперь, когда кредиты будут давать только тем, кто действительно платежеспособен, ситуация станет ровнее: можешь рассчитаться - пожалуйста, бери ссуду. Нет - ищи другой выход из положения.

По инф. rosbalt.ru

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