Участь "предпенсионеров" пытаются облегчить пачкой законов. Поможет ли?

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал ряд законов в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Напомним, что так власти пытаются смягчить последствия пенсионной реформы, в ходе которой поднят пенсионный возраст - смягчить в первую очередь негативный резонанс (ведь в результате у многих людей сложилось крайне нелицеприятное представление об их политике), но и самим "предпенсионерам", людям пожилого возраста, вроде стремятся принести пользу... получится ли? Посмотрим.

В частности, подписан документ о создании системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в социальном обслуживании. Планируется реализация программы повышения квалификации работников организаций социального обслуживания, участвующих в создании этой системы, внедрение стационарозамещающих технологий, создание условий для сопровождаемого проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе такой формы, как сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях.

Также определен порядок предоставления трансфертов на повышение квалификации работников в целях поддержки занятости и на профессиональное образование граждан предпенсионного возраста. Согласно проекту «Старшее поколение», 50 тысяч граждан предпенсионного возраста пройдут профессиональное обучение.

Много это или мало - 50 тысяч человек? В масштабах страны - однозначно, мало. Ведь, напомним, в результате повышения пенсионного возраста - на рынке труда с молодежью предстоит конкурировать множеству людей, и это - в условиях экономического застоя, а также агрессивного развития новейших технологий (последний фактор признаёт и президент Владимир Путин)...

«Межбюджетные трансферты будут предоставляться субъектам Федерации на программы переобучения и повышения квалификации работников, в том числе за пределами субъекта Федерации, с компенсацией соответствующих расходов работников на проезд и проживание в период обучения. В 2018 году обучение проходили только работники, находящиеся под риском увольнения или уволенные, принятые из других организаций после увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено около 4,3 млрд рублей на 2019—2021 годы. В 2019 году будут переподготовлены и трудоустроены почти 18 тысяч работников в 29 субъектах Федерации», — говорится в сообщении Кабмина.

Кроме того, подписан документ о приобретении автотранспорта для проезда проживающих в сельской местности граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, а также финансирование программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания.

По инф. rosbalt.ru

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