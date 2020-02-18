Где премьер-министр Мишустин будет деньги добывать? В наших карманах. Готовимся!

Со сменой правительства и приходом нового премьер-министр РФ Михаила Мишустина у россиян теплились надежды на перемены в их жизни в лучшую сторону. Но оказалось, что Мишустину не особо интересно, как увеличить благосостояние и условия жизни рядового гражданина страны.

Премьер-министра РФ больше интересует контроль всех доходов россиян для максимальной мобилизации финансовых ресурсов с целью скорейшего исполнения поручений президента РФ Владимира Путина.

Поскольку обещаний Мишустин президенту давал много, то и сумма на их реализацию будет внушительная. А это, по самым скромным подсчетам, 400-500 млрд рублей в год.

Наиболее верный, по мнению премьер-министра, путь – это забрать неучтенные доходы у россиян. Миллионеры и миллиардеры останутся, как всегда, в стороне. А отдуваться за все будут рядовые граждане, мелкие и средние предприниматели.

У Михаила Мишустина чувствуется хватка налоговика, кем он был до поста премьер-министра.

Мишустин не одобрил новые штрафы для водителей. Он предложил за злостное нарушение превышения скорости штрафовать нещадно – не меньше чем на 5 тыс. рублей.

Безусловно, водителями ПДД должно выполняться всегда, ведь от этого зачастую зависят жизни людей. Но ведь сумма штрафов должна учитывать уровень зарплат россиян, а не некое огромное число, взятое с потолка. Не очень похоже на заботу о благе россиян со стороны Михаила Мишустина.

Следующим шагом планируется отслеживание всех доходов и расходов при использовании банковских карт. Это коснется пока только тех людей, которые часто используют безналичный расчет.

Такое движение денежных средств легко отследить, ведь получить ФСН любую информацию от банков не составит труда. Отслеживать можно не только поступление зарплаты и любых сумм, но и оплату всех покупок в магазинах по безналичному расчету.

Правда, если зарплата будет выплачиваться сотруднику в конверте или расчет будет производиться только за наличные, то отследить доходы и расходы такого человека будет крайне сложно.

Для тотального контроля над россиянами планируется создать реестр доходов и расходов домохозяйств. Правда, он не сможет полноценно работать без электронного реестра населения.

Если предположить, что все-таки эти оба реестра смогут заработать, то туда будут попадать лишь официальные данные граждан. А сколько неофициальных доходов и расходов пройдет мимо этих реестров, никому неизвестно. Поэтому проводить контроль движения денежных средств возможно только относительно крупных сумм.

Такой тотальный контроль будет касаться всех россиян. Скорее всего, многие будут отказываться от использования в повседневной жизни банковских карточек. Не многим понравится, что их со всех сторон контролируют и принуждают объяснять, что и откуда поступило. Вот и выходит, что мы постепенно возвращаемся к тому, с чего начали – к наличным деньгам.

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По инф. 1rre.ru

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