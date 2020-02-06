Задача нового кабмина — «создавать уверенность в завтрашнем дне». Ну посмотрим...

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещании у президента Владимира Путина обозначил главную задачу российского кабинета министров, которая сводится к созданию «уверенности у людей в завтрашнем дне».

«Наша основная задача — это создание у людей уверенности в завтрашнем дне», — цитирует РИА «Новости» премьера, который при этом убежден, что все члены правительства понимают всю важность поставленных задач.

На первом заседании кабмина в обновленном составе, Мишустин также озвучивал задачи правительства — добиться роста экономики и запустить новый инвестиционный цикл.

«Мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своем послании: это демография, это, соответственно, поддержка семей с детьми, это, в конце концов, рост доходов людей, забота о тех, кому нужна помощь государства, качественное здравоохранение, образование, все то, что называется повышением уровня жизни наших людей», — отметил он.

По словам премьера, первоначально «необходимо добиться серьезных изменений климата, если хотите, предпринимательского и запустить новый инвестиционный цикл».

Кроме того, Мишустин призвал думать о том, как оправдать доверие президента РФ Владимира Путина.

Заметим, что эксперты сомневаются в том, что новым министрам удастся исполнить поставленные президентом задачи

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Президент, в свою очередь, заявил, что у российского правительства «нет ни одной минуты» и «никакого права на раскачку» для реализации нацпроектов.

По словам Путина, в реализации нацпроектов «нельзя прикрываться тем, что кто-то чего-то не знает». «Все всё знают и настроены на работу», — подчеркнул он. Путин считает, что новый состав правительства под руководством Михаила Мишустина «оказался оптимальным» для реализации нацпроектов. Он также отметил, что в ближайшие десятилетия может не быть другого шанса и такого количества денег, выделенных на национальные цели развития.

Президент сказал министрам, что ожидает от них «конкретной работы» и желает успеха.

15 января президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил о внесении ряда поправок в Конституцию. После этого Путин и на тот момент премьер Дмитрий Медведев провели встречу, по результатам которой последний объявил об отставке правительства. На должность премьера был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

По инф. rosbalt.ru

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