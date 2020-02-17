Российские начальники обещают «мозговой штурм»: как бы ставки по ипотеке снизить?

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин уверен, что в России есть резервы для снижения средней ставки по ипотеке. Об этом он заявил журналистам.

«Мы договорились с Центральным банком вместе провести мозговой штурм, определиться, за счет чего можно снизить (ставку)», — цитирует «Финмаркет» вице-премьера.

На его взгляд, «резервы есть организационные». «Например, многие задают вопрос о стоимости страхования жилья, которое является обязательным условием при получении кредита. Везде разные ставки, может быть, посмотреть и прийти к одной ставке, это даст реальное снижение», — предположил Хуснуллин.

Кроме того, считает он, для снижения ипотечной ставки также необходимо решить вопросы, связанные с фондированием банков, и «если изменить нормативы по фондированию, то стоимость (ипотеки) будет более дешевой».

Накануне председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с банкирами указала на «движение» вниз по средним ипотечным ставкам, которые в среднем опустились в начале 2020 года ниже 9%.

на встрече с банкирами указала на «движение» вниз по средним ипотечным ставкам, которые в среднем опустились в начале 2020 года ниже 9%. В свою очередь, замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев не исключил в беседе с ТАСС, что к концу нынешнего года ипотечные ставки достигнут уровня ниже 8%. По его словам, к уменьшению ипотечных ставок ведет, в частности, политика Банка России по снижению ключевой ставки (была понижена 7 февраля до 6% годовых).

не исключил в беседе с ТАСС, что к концу нынешнего года ипотечные ставки достигнут уровня ниже 8%. По его словам, к уменьшению ипотечных ставок ведет, в частности, политика Банка России по снижению ключевой ставки (была понижена 7 февраля до 6% годовых). До этого в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина велел проанализировать ситуацию по ипотеке, признав, что она пока остается «очень дорогой» для россиян. Как заявил премьер, ставка по ипотеке в 9% не способна эффективно помочь улучшить жилищные условия граждан, и ставки, на его взгляд, должны опуститься ниже 8%.

Рассуждая о резервах для снижения ставок по ипотеке, Мишустин указал, прежде всего, на необходимость «сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку». «Для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить, соответственно, стоимость фондирования», — подчеркнул премьер.

Во-вторых, продолжил он, «нужно создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства». «Значительно повышать эффективность использования земли, обеспечивать своевременную инженерную подготовку территории. Следует также активнее использовать пустующие земельные участки, в том числе из федеральной собственности, для жилищного строительства. Такой земли у нас достаточно много», — убежден Мишустин.

Национальный проект «Жилье и городская среда» предусматривает снижение средней ипотечной ставки в 2020 году до 8,7%, к 2021-м — до 8,5%, а к 2024 году — до 7,9%.

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По инф. rosbalt.ru

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