Российские начальники обещают «мозговой штурм»: как бы ставки по ипотеке снизить?

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин уверен, что в России есть резервы для снижения средней ставки по ипотеке. Об этом он заявил журналистам.
«Мы договорились с Центральным банком вместе провести мозговой штурм, определиться, за счет чего можно снизить (ставку)», — цитирует «Финмаркет» вице-премьера.
На его взгляд, «резервы есть организационные». «Например, многие задают вопрос о стоимости страхования жилья, которое является обязательным условием при получении кредита. Везде разные ставки, может быть, посмотреть и прийти к одной ставке, это даст реальное снижение», — предположил Хуснуллин.
Кроме того, считает он, для снижения ипотечной ставки также необходимо решить вопросы, связанные с фондированием банков, и «если изменить нормативы по фондированию, то стоимость (ипотеки) будет более дешевой».
Накануне председатель Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с банкирами указала на «движение» вниз по средним ипотечным ставкам, которые в среднем опустились в начале 2020 года ниже 9%.
В свою очередь, замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев не исключил в беседе с ТАСС, что к концу нынешнего года ипотечные ставки достигнут уровня ниже 8%. По его словам, к уменьшению ипотечных ставок ведет, в частности, политика Банка России по снижению ключевой ставки (была понижена 7 февраля до 6% годовых).
До этого в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина велел проанализировать ситуацию по ипотеке, признав, что она пока остается «очень дорогой» для россиян. Как заявил премьер, ставка по ипотеке в 9% не способна эффективно помочь улучшить жилищные условия граждан, и ставки, на его взгляд, должны опуститься ниже 8%.
Рассуждая о резервах для снижения ставок по ипотеке, Мишустин указал, прежде всего, на необходимость «сделать так, чтобы у банков не было возможности накручивать ставку». «Для этого необходимо оптимизировать операционные затраты и внутренние резервы банков, уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить, соответственно, стоимость фондирования», — подчеркнул премьер.
Во-вторых, продолжил он, «нужно создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства». «Значительно повышать эффективность использования земли, обеспечивать своевременную инженерную подготовку территории. Следует также активнее использовать пустующие земельные участки, в том числе из федеральной собственности, для жилищного строительства. Такой земли у нас достаточно много», — убежден Мишустин.
Национальный проект «Жилье и городская среда» предусматривает снижение средней ипотечной ставки в 2020 году до 8,7%, к 2021-м — до 8,5%, а к 2024 году — до 7,9%.
Еще новости о недвижимости (а ведь это — крыша над головой наших детей-внуков, да и наш, порой единственный, «капитал»!) — по ссылке.
Оказалось, что среди известных людей лишь немногие довольны своей пенсией, а остальные считают её слишком маленькой. Есть и такие звёзды, которые не придают значения пенсионным выплатам и даже затрудняются назвать точную сумму пособия. Это сильно возмутило эксперта по экономике при Государственной думе Вадима Манукяна.
Запись в электронную очередь для посещения адвокатами подзащитных в СИЗО, а также для передачи продуктов родственниками арестованных предлагают сделать через портал госуслуг. Об этом на рабочем совещании в Совете Федерации заявил замначальника отдела режима ФСИН России Сергей Борисов.
Вышла на заслуженный отдых и абсолютно не хочет работать блогер платформы Яндекс Дзен Надежда. И правильно делает. Во-первых, когда-то ведь действительно нужно позволить себе отдыхать, а во-вторых, она и без профессиональных дел совсем не скучает.
Тель-Авивский университет обнародовал результаты раскопок, которые стартовали в 2019 году недалеко от Иерусалима в местечке под названием Тель-Моха. Там был обнаружен храм, само существование которого ставит под сомнение некоторые библейские записи.
Народный артист России и легендарный исполнитель Лев Лещенко раскрыл размер своих пенсионных выплат. По его словам, он получает немного больше, чем другие граждане, но «серьезной» эту сумму не назовешь.
Народная артистка России Лариса Долина, которой 10 сентября 2020 года исполнится 65 лет, забыла оформить пенсию. Знаменитости, ровесники Долиной, раскрывают размеры своей пенсии - а певице на эту тему совершенно нечего сказать!
Суммарная задолженность по заработной плате в России на 1 февраля 2020 года составила 2 млрд 251,3 млн рублей, увеличившись на 6,5% по сравнению с данными на 1 января текущего года, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.
Коллегии присяжных в районных судах Москвы в 2019 году оправдали 62% подсудимых. О чем это может говорить? Кто-то начнет рассуждать о "излишнем милосердии к преступникам", но на самом деле, речь о другом: независимые от судебной системы граждане "с улицы" - склонны более придирчиво оценивать собранные обвинением доказательства. Ведь они-то хорошо знают, как легко в России "загреметь в тюрягу" по надуманным и притянутым за уши обвинениям!
Зачем включают телевизор? Для фона, пусть бухтит, вдруг проскочит что-то интересное, какая-нибудь важная информация, интересное лицо... Зачем смотрят сериалы? Там что-то полезное, прекрасное, волнующее, переворачивающее душу? Нет, очень редко что-то заденет за живое, а пользы никакой. В основном смотрят, чтобы убить время. Убитое время присваивает тот канал, который вы в данный момент смотрите, и продаёт его рекламодателю. Так существует ТВ.
В Кремле не считают проблемой тот факт, что некоторые из членов рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию до этого не читали Основной закон. «Отнюдь», — так ответил на этот вопрос пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Инцидент произошел в отеле в городе Ливония (штат Мичиган). Взрослые, более 10 человек, подумали, что ребенок наслаждается играми, а мальчик на протяжении целых четырех минут барахтался под водой. Ребенка, лежащего на дне бассейна, увидела девятилетняя девочка, которая сказала об этом своей матери, а та побежала в раздевалку звонить в службу спасения.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.