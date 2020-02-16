Робота запрягли в повозку… Нет, лошадь пока заменить не может!

Инженер и бывший ведущий передачи на телеканале Discovery «Разрушители мифов» Адам Сэвидж получил робота от компании Boston Dynamics. Этого напоминающего пса малого робота зовут SpotMini. Железной "зверюге" придумано было необычное испытаний...

На своем YouTube-канале Сэвидж опубликовал ролик, где показал возможности робопса, использовав того в качестве ездовой собаки.

Для этого Адам пять дней строил специальную, подогнанную под Spot, рикшу - у робота на спине есть подходящие крепления. Дизайн повозки испытатель выполнил в викторианском стиле.

Всё видео с детальным описанием процесса создания робогужевой повозки длится более получаса, собственно поездка с помощью Spot начинается на 23 минуте. Но вы можете просто нажать значок play в ролике.

Видно, что поездку на такой конструкции сложно назвать комфортной. Робот тащит ее очень медленно и рывками. С некоторыми подъемами явно не справляется. Очевидно, что для такого винтажного процесса, как поездка на рикше, робот не подходит.

Гораздо лучше у SpotMini получается танцевать. В октябре 2018 года Boston Dynamics показала ролик, где SpotMini танцует под песню «Uptown Funk».

Аппарат подпрыгивает и даже показывает что-то вроде тверка — виляет задней частью корпуса и совершает танцевальные па из различных танцевальных стилей. Он задействует даже «голову» — манипулятор, который устанавливается как дополнительное оборудование.

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По инф. rosbalt.ru

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