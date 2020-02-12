Пообщаться с умершими в виртуальном мире станет возможным. Только утешит ли это…

В южнокорейском телевизионном документальном фильме, вышедшем 6 февраля, показана Джан Джи-Сун — мать четверых детей. Она надевает специальную гарнитуру для VR (виртуальной реальности), тактильные перчатки и встречается со своей дочерью Найон. Все дело в том, что Найон скончалась в 2016 году от лейкемии в возрасте семи лет, пишет PC Gamer.
Создатели документального фильма потратили восемь месяцев на создание Найон в виртуальной реальности. Главное — они воссоздали ее реальный голос. Мать встречает свою погибшую дочь в парке, где празднуется день рождения Найон.
В 10-минутном фрагменте фильма, размещенном на Youtube, показано, как Джан Джи Сун впервые встречает виртуальную дочь.
Найон: Где ты была, мама? Ты думала обо мне?
Джан Джи-Сун: Я думала, думала о тебе все эти годы.
Найон: Я очень скучала по тебе, мамочка.
Джан Джи-Сун: И я скучала по тебе.
Ничего из этого не реально, но боль, которую испытывает мать, очевидна и остра. Она сразу начинает плакать и, кажется, не решается пообщаться с девочкой, но в конце концов осваивается и начинает общаться и играть со странным отражением того, кого она родила и кого любила. Живые члены семьи наблюдают за сценой и тоже плачут.
Свои впечатления о встрече Джан Джи-Сун описала в блоге. После показа передачи многие хотели понять, как это сказалось на матери. «Может, это и есть рай. Я увидела Найон, которая говорила со мной с улыбкой, и это было очень короткое, но в то же время очень счастливое время. Как будто у меня был сон, о котором я всегда мечтала».
Известно, что несколько стартапов уже работают над созданием цифровых аватаров и чат-роботов покойных. Технология примерно такая: собираются все существующие цифровые данные о человеке - изображения, видео, аудио и т. д. Затем, с помощью алгоритмов машинного обучения, которые используются для работы цифровых помощников в стиле «Алисы» от Яндекса или «Кортаны» от Windows, создается виртуальный образ человека.
Появление таких виртуальных клонов, помимо прочего, ставят этические вопросы. Основополагающие мотивы технологических компаний часто сводятся к получению прибыли и сбору данных любой ценой, поэтому легко представить себе циничное использование этой технологии. Но, возможно, моральные проблемы таких технологий будут урегулированы в будущем.
Вообще вопросы смерти одни из самых щекотливых и неоднозначных. Мы помещаем тела в деревянные ящики и закапываем их в землю, после смерти человека живые приходят смотреть на него. Иногда мы сжигаем тела и кладем их в банки. Возможно, стороннему наблюдателю и это покажется странным.
Но видеть, как двигается и снова говорит ушедший из этого мира человек, не исчезая навсегда, для многих, потерявших любимых людей, может стать большим утешением.
Конечно, многие хотели бы еще раз хоть одним глазком взглянуть на своих ушедших близких, опять увидеть их живыми. Но, согласитесь, такое — очень тяжелый эксперимент. В своей голове все-таки надо будет уложить, что это всего лишь виртуальный клон, а не тот же прежний человек. А возврата к прошлому люди еще не придумали. Не тревожить кого уже нет — наверное, не зря такое имеется в традициях многих народов. Это нужно в первую очередь для успокоения тех, кто пока в этом мире еще остается. Мертвое – мертвым, живое – живым. И не сойти с ума. А виртуальная реальность может все это перепутать. Справятся ли люди с подобными опытами, они ведь и над ними самими в том числе.
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В южнокорейском телевизионном документальном фильме, вышедшем 6 февраля, показана Джан Джи-Сун — мать четверых детей. Она надевает специальную гарнитуру для VR (виртуальной реальности), тактильные перчатки и встречается со своей дочерью Найон. Все дело в том, что Найон скончалась в 2016 году от лейкемии в возрасте семи лет, пишет PC Gamer.
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