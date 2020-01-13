Живет вечно и есть не просит: китайцы показали миру кота-робота

На Международной выставке потребительской электроники (СES) китайская компания Elephant Robotics представила кота-робота MarsCat, предназначенного для домашнего использования. (Мы живем в то время, когда один технологический прорыв идет за другим, и похоже, что домашним питомцам-роботам мы не будем удивляться. Только вот смогут ли они заменить настоящих? Навряд ли... шерстку не почешешь, вместе не поспишь... прим. МГ.)

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Как сообщает портал TechCrunch, кот полностью автономен, поддается настройкам — он реагирует на прикосновения и голос хозяина и откликается на данную ему кличку. Также он может играть с различными предметами.

Эту игрушку пока нельзя купить в магазинах, но можно заказать в компании за $700.

Такая игрушка - сама по себе, конечно, вещь интересная, но не думаем, что она получит широкое распространение, ведь любимого Мурзика она не заменит, да и стоит не мало. А вот другой прорыв ученых, клонирование домашних любимцев, имеет больше шансов стать популярной и востребованной услугой. Такой эксперимент в Китае уже провели и он завершился успешно. Теперь местные ученые проводят эксперимент с рождением генетически модифицированных детей, вот только к чему это приведет? Поживем-увидим.



По инф. rosbalt.ru

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