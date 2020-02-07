Предъявите… смартфон, а паспорт — не нужно! Новые технологии меняют нашу жизнь

В Минкомсвязи предлагают предоставить гражданам возможность получать все справки по системе одного окна, без общения с чиновниками. Пройти в административные здания и бизнес-центры можно будет по мобильному приложению, а пожаловаться на управляющую компанию — через Интернет. Об этом новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев рассказал на расширенном заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 5 февраля.

Получить справку в два клика

Главой государства поставлена задача к 2024 году перевести 70 процентов сервисов по оказанию услуг в электронный формат. По словам Максута Шадаева, это сложная и амбициозная задача, хотя уже наблюдается прогресс в области цифровизации госуслуг. Главная цель, отметил министр, сделать жизнь людей комфортнее, избавить их от хождения за справками в различные ведомства и стояния в очередях, чтобы подать жалобу. Планируется наладить систему, при которой услуги предоставят исключительно в электронном виде, без многочисленных обращений граждан, а «в комплексе и автоматически». В идеале должно получиться, что, например, при рождении ребёнка человек подаёт одно заявление и сразу получает свидетельство о рождении, ИНН, СНИЛС, право на маткапитал и социальное пособие.

Комментируя выступление министра, депутаты посоветовали прежде всего позаботиться о цифровой грамотности граждан. Шадаев обещал, что государство этим обязательно займётся.

«Мы должны уйти от больших сложных форм, получить услугу нужно в два клика. Всё должно быть просто, — сказал министр. — При этом важно оптимизировать сам процесс рассмотрения заявлений и сократить время оказания услуг и устранить субъективность, которая сейчас ещё остаётся во многих ведомствах». Но при этом цифровой формат не заменит бумажный, и если кому-то понадобится справка на бумажном носителе, её можно будет получить.

Сейчас заявление на получение ряда госуслуг можно оформить удалённо, но за справкой всё равно надо идти к чиновнику. Для обеспечения юридической значимости документа единственный способ удалённой идентификации — использовать электронную подпись. Но её нужно покупать, и люди к этому не готовы, а это может создать барьер для цифровизации. Поэтому Шадаев предложил легализовать систему онлайн-идентификации при оформлении различных справок с использованием биометрических данных.

Мобильник вместо паспорта?

Во многих странах уже используют для идентификации граждан вместо бумажных паспортов электронные удостоверения, ID-карты. «А многие применяют мобильное приложение для идентификации, особенно когда речь идёт о простых бытовых ситуациях, например проход в бизнес-центры, административные здания, — сообщил Шадаев. — Поэтому и у нас паспорт можно заменить идентификационным приложением в мобильнике». Он напомнил, что мобильные приложения уже используют в России вместо кредитной карты.

В электронный формат министерство предлагает перевести и процесс обращения россиян с жалобами в различные инстанции. Причём жалобу можно будет подать в одно окно, а затем с помощью системы маршрутизации она попадёт по нужному адресу в считанные секунды. «Власть должна быть более чуткой и реагировать на запросы и обращения, чтобы проблемы россиян быстро решались», — констатировал Максут Шадаев.

Он также считает необходимым усилить влияние простых людей на принятие решений на местном уровне, чтобы они путём электронного голосования определяли, например, куда в первую очередь потратить бюджетные деньги — на строительство дороги или ремонт поликлиники. В электронный формат предлагают частично перевести общественные слушания по вопросам развития территорий и собрания собственников жилья, чтобы в голосовании принимали участие люди, которые не могут явиться очно.

«Задача государства — максимально облегчить общение гражданина с властью, — отметил глава Комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. - Нужно, объединив усилия парламентариев с профильными ведомствами, максимально быстро выполнить задачи, поставленные президентом» Это введение единого регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, создание информационной системы мониторинга состояния окружающей среды, другие проекты. В первую очередь необходимо обеспечить всех россиян Интернетом. На это направлена программа «Доступный Интернет».

Цифровизацию нужно контролировать

По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, существует набор этических моментов, которые очень важны в процессе перехода на электронное взаимодействие граждан и государства. «Роботизация всего — это очень здорово, но нужен какой-то контроль, потому что у робота совести нет, а у человека есть. Это серьёзный вызов, который стоит перед нами», — сказал он. Прежде всего депутаты призывают обеспечить защиту персональных данных россиян. Защитные системы уже работают и в будущем будут только усиливаться.

Максут Шадаев согласился, что нередко звучат опасения, будто все данные россиян «сложат в одно место» и возникнет угроза взлома. Но этого не предполагается. У каждого ведомства будет своя система, и при запросе человеку будут предоставлять нужные сведения. При этом сами граждане должны иметь возможность доступа к своим данным, информации о налогах, выданных справках.

Глава Минкомсвязи также предложил ввести меры по защите граждан от телефонного спама, рассылок и СМС-уведомлений. Сейчас у россиян нет возможности пожаловаться на телефонный и электронный спам, чтобы заблокировать звонки, СМС и письма. Граждане не имеют права отозвать согласие на использование персональных данных. «Мы должны придумать схему и проработать её, чтобы человек мог видеть, кому он дал согласие на использование данных и как его можно отозвать», — подчеркнул министр.

Мир совершенствуется с каждым днем. Еще вчера мы просто звонили по мобильным телефонам, а сегодня, к примеру, через них спокойно выходим в интернет, смотрим кино, играем, успеваем читать и работать и т.д. Раньше собранные справки нужно было успеть, пока у них не вышел «срок годности», разнести по чиновничьим кабинетам, а сейчас подобное «хождение по мукам» упрощает система единого окна. На разные процессы вместо людей встали роботы и т.д. Есть, конечно, и обратная сторона прогрессивных нововведений. Оставляя о себе информацию в определенных инстанциях, рискуешь поплатиться за это украденными о тебе же сведениями. Самолеты хоть и усовершенствуются год от года, но продолжают падать. Аварии на заводах и промпредприятиях тоже в мире не редкость. Так что и хорош прогресс, и опасен, и воодушевляет, но и тревожит одновременно. Как всегда нужны контроль всему и золотая середина. И чтобы человек среди всего распространяемого технологического великолепия не чувствовал себя ненужным и слабым звеном.

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