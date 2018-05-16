Простой способ проверить биологический возраст

Физиологи предлагают массу тестов, по которым можно проверить, насколько наш биологический возраст соответствует реальному. Один из самых простых - это наклоны. Он состоит из двух частей. Как его провести, рассказывает "Российская газета".

Простой тест на биологический возраст: наклоны

1. Проверяем координацию

Засеките время. Стоя прямо, нагнитесь вперед, постаравшись достать пальцами до пола. Быстро выпрямитесь. Повторите цикл не останавливаясь. Сколько наклонов удалось сделать за минуту? Ваш биологический возраст соответствует количеству повторов.





2. Проверяем гибкость

Встаем ровно, пятки вместе, носки можно чуть раздвинуть для устойчивости. Медленно наклоняемся вперед, стараясь не сгибать колени, и свободно "кладем" руки перед собой туда, куда они достают. В зависимости от положения рук определяем биологический возраст.





"Гибкость позвоночника - одно из непременных условий сохранения хорошей физической формы и самочувствия. Поэтому всевозможные наклоны - вперед, вбок, стоя, сидя на полу, а также прогибы спины стоя и лежа - обязательно надо включать в свою ежедневную гимнастику, - советует читателям "РГ - Недели" преподаватель кафедры теории и методики прикладных видов спорта и экстремальной деятельности РГУ физкультуры, спорта, молодежи и туризма Инна Волобуева. - Причем большинство этих упражнений (за исключением, пожалуй, тех, что выполняются на гимнастическом коврике лежа) можно делать и во время перерывов в течение рабочего дня. Выполняя наклоны регулярно, вы увидите прогресс и начнете бодрее себя чувствовать уже через пару недель".

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