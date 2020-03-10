Жутко: под Тверью в реке нашли тело маленькой девочки

В Весьегонском районе Тверской области семилетняя девочка ушла на прогулку 8 марта и не вернулась домой. Её тело спустя сутки нашли в реке. (Жуткая история, что ни говори... и от этого еще страшнее за своих внуков. - прим. МГ.)

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Тело маленькой жительницы села Чамерово, которая не вернулась домой с прогулки, обнаружили в местной реке. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Возбуждено дело об убийстве, следователи проверяют условия, в которых жила школьница. О причине смерти несовершеннолетней и о том, нет ли тут криминала, станет известно позже.

Несет ли это дело криминальный характер или просто ребенок погиб из-за нелепой случайности? Это станет известно уже скоро. А пока вот еще несколько заголовков о трагедиях с детьми. И пусть каждая из них послужит всем нам уроком...



По инф. rosbalt.ru

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