В Тульской области 5-летняя девочка провалилась под лед и погибла

В Тульской области провалилась под лед и погибла пятилетняя девочка. (Это уже далеко не первый случай за февраль... сколько можно говорить, что февральские прогулки по льду совсем небезопасны. - прим. МГ.)
По информации ведомства, инцидент произошел в поселке Товарковский в Богородицком районе. Ребенок вышел на лед вместе с отчимом и младшей сестрой. В результате лед треснул, мужчина и одна из девочек провалились в воду. Мужчина смог выбраться, а пятилетняя девочка утонула, ее тело извлекли прибывшие спасатели, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
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В Тульской области провалилась под лед и погибла пятилетняя девочка. (Это уже далеко не первый случай за февраль... сколько можно говорить, что февральские прогулки по льду совсем небезопасны. - прим. МГ.)
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