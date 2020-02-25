В Тульской области 5-летняя девочка провалилась под лед и погибла

В Тульской области провалилась под лед и погибла пятилетняя девочка. (Это уже далеко не первый случай за февраль... сколько можно говорить, что февральские прогулки по льду совсем небезопасны. - прим. МГ.)

По информации ведомства, инцидент произошел в поселке Товарковский в Богородицком районе. Ребенок вышел на лед вместе с отчимом и младшей сестрой. В результате лед треснул, мужчина и одна из девочек провалились в воду. Мужчина смог выбраться, а пятилетняя девочка утонула, ее тело извлекли прибывшие спасатели, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Зима близится к своему концу, и выходить на лед сейчас - это смертельный риск. Предупредите об этом своих внуков, чтобы не повторились трагедии.

По инф. rosbalt.ru

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