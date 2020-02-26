 Девочка ушла из дома и провела ночь в овраге, не сумев выбраться

В Иркутске 25 февраля без вести пропала 10-летняя школьница. На следующий день ее обнаружили инспекторы ГИБДД живой и здоровой на пустыре, сообщает пресс-служба полиции.

Родители третьеклассницы обратились в полицию, когда девочка после прогулки не вернулась домой, перестав отвечать на звонки и смс-сообщения. Ориентировку с приметами ребенка и фотографией незамедлительно передали всем наружным патрулям областного центра и Иркутского района, кроме того смежные территориальные отделы полиции проинформировали о безвестном исчезновении малолетней.

Патрульный экипаж ДПС отдельного батальона ГИБДД в составе старшего лейтенанта полиции Артема Петроченко и лейтенанта полиции Ярослава Щепина обследовал территорию между микрорайоном Синюшина Гора и поселком Черемушки, где и был обнаружен ребенок на отдаленном пустыре. Полицейские незамедлительно посадили девочку в теплый автомобиль и доставили ребенка в дежурную часть отдела полиции, где передали ее инспекторам ПДН.

Как уточнили в ГУ МВД по Иркутской области, ребенок всю ночь провел на улице, не сумев выбраться из оврага. Причины ухода из дома выясняются.

По инф. Телеинформа

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