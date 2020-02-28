В Краснодаре тело убитой 8-летней девочки нашли по надписям на домах

В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки Светы, пропавшей в 2016 году. (Внуков нельзя оставлять одних, даже если кажется, что опасности вокруг нет. Увы, она есть, людей с психическими расстройствами ходит по улицам немало, это подтверждает и история убийства 9-летней Лизы в Саратове. - прим. МГ.)
Поиски убийцы 8-летней Светы велись 4 года
По данным СК РФ, девочка из поселка Звезда пропала 20 июня 2016 года. Отчим подвез ребенка домой, но высадил немного дальше. Домой она не вернулась.
В конце января нынешнего года в одном из соседних сел на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков девочки. Следователи проверили сообщения из надписей и обнаружили там скелет ребенка.
Следователь и криминалисты нашли подозреваемого — им оказался 63-летний житель поселка Звезда. По его словам, в тот день девочка несколько раз забегала во двор его дома, отвлекая мужчину от работы. Прогоняя ребенка, мужчина ударил девочку молотком по голове и убил ее.
На автомобиле он вывез тело в соседний поселок и закопал в поле. Мужчина сказал, что надписи, указывающие на место, где были обнаружены останки, оставлял именно он.
Увы, но такие вот трагедии - убийства маленьких детей - нет нет, да и происходят в разных регионах страны. И в связи с этим неизбежно встает вопрос - какое наказание понесут убийцы? Конечно, хотелось бы, чтобы самое строгое из возможных. И, наверняка, многие бы сочли таким смертную казнь (например, так поступают с убийцами детей в Китае), только у нас в стране на нее наложен мораторий. И вот именно такие случаи, возможно, сподвигнут законодателей рассмотреть возможность ее введения. Ведь как можно оставлять живым того, кто убил ребенка? Например, по такому пути идет сейчас Америка, где намерены ввести смертную казнь за массовые убийства. Есть смертная казнь и в республике Беларусь, правда, Евросоюз считает это противоречащим международным обязательствам и призывает власти страны ввести мораторий. Споров по этой теме много: бесчеловечно, неэтично, правильно, неправильно, разрешить или нет. Дискуссии, наверное, не прекратятся никогда. Но главное - это да, чтобы прекратились убийства детей. Потому что это очень очень страшно.
В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки Светы, пропавшей в 2016 году. (Внуков нельзя оставлять одних, даже если кажется, что опасности вокруг нет. Увы, она есть, людей с психическими расстройствами ходит по улицам немало, это подтверждает и история убийства 9-летней Лизы в Саратове. - прим. МГ.)
Если отмотать некоторое время назад, то можно вспомнить, что пластиковых окон в квартирах и домах граждан было раньше немного. Такие окна были скорее роскошью, чем постоянным выбором потребительской аудитории.
Жизнь подкидывает людям разные ситуации. И иногда приходится задумываться о пребывании в доме престарелых. Для себя – если на старости лет не хочется, к примеру, жить одному. Для родственника – когда необходимо оставить его на какое-то время для самостоятельного существования, но близкий не может полноценно себя обслуживать и т.д.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что существует явный риск пандемии коронавируса, и призвал правительства сделать все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Напомним, вирус охватывает все большее количество стран — заразились вирусом уже жители Европы, Грузии, Японии, Ирана, Южной Кореи. Первые случаи заражения есть в Израиле. Ранее китайские медики утверждали, что эпидемия пойдет на спад к концу февраля-началу марта.
24-летний житель Иркутска умер после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разбудить его с помощью электрошокера. (Вот поэтому и не доверяют люди полиции, ведь не знаешь никогда, насколько адекватными сотрудники окажутся... прим. МГ.)
Американский актер Стивен Сигал оштрафован властями США на сумму более 300 тысяч долларов. Такое наказание он получит за то, что отказался предоставить данные о доходах от рекламы криптовалюты, сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Два вида древних тараканов, обнаруженных в образцах бирманского янтаря, стали самыми древними известными науке жителями пещер. Тараканы застыли в смоле, ставшей потом янтарем, примерно 99 миллионов лет назад. А представители семейства, к которому относятся эти виды, живут в пещерах Земли до сих пор.
Госдума снова отказалась индексировать пенсию работающим пенсионерам. Как отнеслись к этому простые россияне, и так понятно. А вот что думают о «заботливых» депутатах разные знаменитости, у которых в последнее время вошло в моду то ли хвастаться, то ли жаловаться на размер своих пенсий?
В аэропорту Краснодара управление Россельхознадзора задержало необычный живой груз — 74 обезьянок из Кооперативной Республики Гайана (Южная Америка).Зверьки прокатились по всему миру, но в итоге в Россию так и не попали — виной тому отсутствие документов.
Экспедиция на научном ледоколе «Натаниэль Палмер» обнаружила не отмеченный на картах остров возле Антарктиды. Он появился из-за таяния шельфового ледника. (Глобальное потепление оказывает большое влияние на природу, и было бы желательно сделать все возможное, чтобы его приостановить. А для этого человеку нужно меньше вмешиваться в природу. - прим. МГ.
Одаренный мелодист, Юрий Антонов давно и прочно завоевал сердца соотечественников на просторах большого Союза. Удивителен феномен простых песен Юрия Антонова, ставших на десятилетия нашими спутниками в жизни.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.