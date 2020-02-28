В Краснодаре тело убитой 8-летней девочки нашли по надписям на домах

В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки Светы, пропавшей в 2016 году. (Внуков нельзя оставлять одних, даже если кажется, что опасности вокруг нет. Увы, она есть, людей с психическими расстройствами ходит по улицам немало, это подтверждает и история убийства 9-летней Лизы в Саратове. - прим. МГ.)

Поиски убийцы 8-летней Светы велись 4 года

По данным СК РФ, девочка из поселка Звезда пропала 20 июня 2016 года. Отчим подвез ребенка домой, но высадил немного дальше. Домой она не вернулась.

В конце января нынешнего года в одном из соседних сел на нескольких зданиях появились надписи, сообщающие о местонахождении останков девочки. Следователи проверили сообщения из надписей и обнаружили там скелет ребенка.

Следователь и криминалисты нашли подозреваемого — им оказался 63-летний житель поселка Звезда. По его словам, в тот день девочка несколько раз забегала во двор его дома, отвлекая мужчину от работы. Прогоняя ребенка, мужчина ударил девочку молотком по голове и убил ее.

На автомобиле он вывез тело в соседний поселок и закопал в поле. Мужчина сказал, что надписи, указывающие на место, где были обнаружены останки, оставлял именно он.

Увы, но такие вот трагедии - убийства маленьких детей - нет нет, да и происходят в разных регионах страны. И в связи с этим неизбежно встает вопрос - какое наказание понесут убийцы? Конечно, хотелось бы, чтобы самое строгое из возможных. И, наверняка, многие бы сочли таким смертную казнь (например, так поступают с убийцами детей в Китае), только у нас в стране на нее наложен мораторий. И вот именно такие случаи, возможно, сподвигнут законодателей рассмотреть возможность ее введения. Ведь как можно оставлять живым того, кто убил ребенка? Например, по такому пути идет сейчас Америка, где намерены ввести смертную казнь за массовые убийства. Есть смертная казнь и в республике Беларусь, правда, Евросоюз считает это противоречащим международным обязательствам и призывает власти страны ввести мораторий. Споров по этой теме много: бесчеловечно, неэтично, правильно, неправильно, разрешить или нет. Дискуссии, наверное, не прекратятся никогда. Но главное - это да, чтобы прекратились убийства детей. Потому что это очень очень страшно.

По инф. rosbalt.ru

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