Житель Сахалина умышленно заразил ВИЧ-инфекцией школьницу и отправился в колонию

На Сахалине суд отправил на два года в колонию 21-летнего местного жителя, который был признан виновным в умышленном заражении 16-летней школьницы ВИЧ-инфекцией.

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Он будет отбывать срок в колонии общего режима.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, молодой человек, зная, что заражен ВИЧ, в 2019 году поддерживал интимные отношения с 16-летней школьницей, не предупредив ее о своем заболевании.

Зачем было так жестоко поступать по отношению ко школьнице? Если та еще несмышленая и не понимала всех рисков интимных отношений с малознакомым человеком, то сам парель неужели не знал, что может "наградить" инфекцией и свою подругу? Наверняка, был в курсе, а теперь жизнь испортил и себе, и ей. Конечно, с ВИЧ-инфекцией можно нормально жить, для этого, правда, нужны лекарства, но лучше бы, конечно, было этого избежать, только что уж теперь поделаешь... Расскажите об этой истории своим внукам, пусть она послужит им примером.

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По инф. rosbalt.ru

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