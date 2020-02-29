Житель Сахалина умышленно заразил ВИЧ-инфекцией школьницу и отправился в колонию

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, молодой человек, зная, что заражен ВИЧ, в 2019 году поддерживал интимные отношения с 16-летней школьницей, не предупредив ее о своем заболевании.
Зачем было так жестоко поступать по отношению ко школьнице? Если та еще несмышленая и не понимала всех рисков интимных отношений с малознакомым человеком, то сам парель неужели не знал, что может "наградить" инфекцией и свою подругу? Наверняка, был в курсе, а теперь жизнь испортил и себе, и ей. Конечно, с ВИЧ-инфекцией можно нормально жить, для этого, правда, нужны лекарства, но лучше бы, конечно, было этого избежать, только что уж теперь поделаешь... Расскажите об этой истории своим внукам, пусть она послужит им примером.
А вот еще заголовки о ВИЧ-инфекции на нашем сайте:
В Москве пациенты поликлиник постепенно переходят с бумажных медицинских карт на электронные. На фоне этого департамент здравоохранения столицы выпустил ролик с настоящими похоронами устаревшей бумажной медкарты. Видео посмотрели уже более 1 млн человек.
У вулкана Йеллоустон, расположенного в национальном парке США, в феврале 2020 года ученые отметили повышение активности. Об этом свидетельствует активность и горячего гейзера Пароход на территории парка. Ученые и сейсмологи забили тревогу. Ведь извержение этого вулкана может привести к гибели все человечество.
Спортивная карьера – штука не вечная. Для всех, даже самых именитых спортсменов, однажды наступает момент, когда необходимо поставить точку в своих свершениях. Вот и для легендарной Марии Шараповой такой момент настал.
Медики не устают искать способы борьбы с онкологическими заболеваниями, которые массово забирают жизни. Каждое новое открытие в этом направлении — на вес золота, ведь оно может подсказать путь к самым эффективным методам лечения рака. На этот раз зарубежные исследователи выяснили, что здоровые клетки организма, благодаря определенному гену, помогают выживать злокачественным клеткам.
Русские - откуда они появились, кто были их предки и что общего у русских с другими славянскими народами, например, с украинцами? Долгое время ученые решали эту задачу, и вот есть конкретные результаты генетических исследований. (В теме происхождения русских - как и любого народа! - очень много политических и исторических мифов, красивой и героической романтики... Поэтому далеко не всякому могут понравится выводы ученых! Но истинная наука пытается установить истину, а не потакать чьим-то эмоциям. - Прим. МГ)
Многие российские врачи служат медицине, государству и улучшают экономические показатели. Интересы пациента — не в приоритете. Конечно, чиновников от здравоохранения такая постановка вопроса возмутит. Но... так считают и многие профессиональные медики!
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.