Стало известно, сколько россиян умерли от ВИЧ за последние 30 лет

В России посчитали, сколько россиян умерли от ВИЧ с момента регистрации первого заражения вирусом. Число ушедших из жизни по причине заражения вирусом составило 318 тысяч человек.

Регистрировать людей с ВИЧ в России начали с 1987 года, когда в стране был выявлен первый случай заражения.

В 2018 году, по данным пресс-службы Роспотребнадзора, в Российской Федерации умерли от различных причин 36 тысяч 868 больных ВИЧ-инфекцией. Ведущей причиной летальных исходов среди инфицированных ВИЧ остается туберкулез.

Представители Роспотребнадзора в мае озвучили неутешительные данные статистики: доля новых случаев ВИЧ-инфекции растет в возрастной группе 50-60 лет и старше. Только в прошлом году в РФ 19 человек заразились ВИЧ-инфекцией при оказании им медицинской помощи . Это связано с недостаточной подготовкой среднего медперсонала по выполнению инъекций и уходу за сосудистыми катетерами.



растет в возрастной группе 50-60 лет и старше. Только в прошлом году в РФ 19 человек . Это связано с недостаточной подготовкой среднего медперсонала по выполнению инъекций и уходу за сосудистыми катетерами. Заметим, что как раз в старшей возрастной группе (т.е. у нас с вами) велика доля передачи вируса половым путем. Не надо кричать "ужас-ужас", а просто надо правильно сексом заниматься!



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По состоянию на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн человек с ВИЧ, причем за минувший год зарегистрированы 87,7 тысячи новых пациентов.

Отметим, 19 мая — Всемирный день памяти умерших от СПИДа.

Polit.ru

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