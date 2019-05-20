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Стало известно, сколько россиян умерли от ВИЧ за последние 30 лет
Polit.ru   
20 Мая 2019 г.
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В России посчитали, сколько россиян умерли от ВИЧ с момента регистрации первого заражения вирусом. Число ушедших из жизни по причине заражения вирусом составило 318 тысяч человек.

Стало известно, сколько россиян умерли от ВИЧ за последние 30 лет

Регистрировать людей с ВИЧ в России начали с 1987 года, когда в стране был выявлен первый случай заражения.

В 2018 году, по данным пресс-службы Роспотребнадзора, в Российской Федерации умерли от различных причин 36 тысяч 868 больных ВИЧ-инфекцией. Ведущей причиной летальных исходов среди инфицированных ВИЧ остается туберкулез.

По состоянию на конец 2018 года в России зарегистрировано более 1 млн человек с ВИЧ, причем за минувший год зарегистрированы 87,7 тысячи новых пациентов.

Отметим, 19 мая — Всемирный день памяти умерших от СПИДа.

Polit.ru

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