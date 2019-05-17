Удар эпидемии ВИЧ перемещается на старшее поколение

Доля новых случаев ВИЧ-инфекции растет в возрастной группе 50-60 лет и старше. Как заявила в четверг на заседании комитета Госдумы по охране здоровья глава отдела организации надзора за ВИЧ/СПИД, вирусными гепатитами Роспотребнадзора Разина Айзатулина, в последние годы в России ВИЧ диагностируется в более старших возрастных группах. Так, в 2018 году ВИЧ преимущественно диагностируется у людей 30-50 лет — это 70% больных.

По ее словам, меняются и пути передачи, половой путь начинает превалировать (половина всех случаев заражения). При этом среди выявленных ВИЧ-инфицированных снижается доля молодежи в возрасте 15-20 лет. В 2012 году таких было 1,6%, сейчас — менее 1%. Доля молодежи от 20-30 лет среди ВИЧ-инфицированных сейчас — менее 20% (в 2012 году — около 36%). При этом треть выявленных случаев ВИЧ в этой возрастной группе приходится на сельских жителей. Среди сельского населения в возрасте 15-17 лет с выявленным ВИЧ соотношение юношей к девушкам составляет один к пяти, а среди городского — один к двум».

Напомним также, что относительно участились случаи заражения ВИЧ в медицинских учреждениях.

Всего по состоянию на декабрь 2018 года в РФ насчитывалось чуть более 1 млн человек с диагнозом «ВИЧ-инфекция», отметила Айзатулина. С начала регистрации ВИЧ в России умерло более 200 тыс. пациентов, в 2018 году — более 36 тыс., а основная причина смертей — туберкулез.

По инф. rosbalt.ru

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