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Заразиться ВИЧ от медиков? Увы, это реально...
По инф. rosbalt.ru   
17 Мая 2019 г.
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В прошлом году в РФ 19 человек заразились ВИЧ-инфекцией при оказании им медицинской помощи. Статистику привела в четверг представитель Роспотребнадзора Разина Айзатулина, выступая в Госдуме.

Заразиться ВИЧ от медиков? Увы, это реально...

Как сообщает «Интерфакс», она уточнила, что риск заразиться ВИЧ при оказании врачебной помощи возникает при нарушении правил противоэпидемического режима в медицинских учреждениях. Это связано с недостаточной подготовкой среднего медперсонала по выполнению инъекций и уходу за сосудистыми катетерами.

Напомним, всего по состоянию на декабрь 2018 года в РФ насчитывалось чуть более 1 млн человек с диагнозом «ВИЧ-инфекция». С начала регистрации ВИЧ в России умерло более 200 тыс. пациентов, в 2018 году — более 36 тыс., а основная причина смертей — туберкулез.

По инф. rosbalt.ru

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