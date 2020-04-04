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Врачи сомнневаются в пользе самодельных масок. Но других-то нет...
По инф. rosbalt.ru   
04 Апреля 2020 г.
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Набирающие сейчас популярность самодельные маски бесполезны, заявил председатель совета Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери.

Врачи сомнневаются в пользе самодельных масок. Но других-то нет...

По его словам, такие маски, в отличие от медицинских, не фильтруют воздух и в целом не нужны — скорее их можно считать «выражением социальной солидарности».

Также он отсоветовал использовать для защиты от вируса строительные респираторы.

Институт Роберта Коха и Всемирная организация здравоохранения также утверждают, что маску стоит носить заболевшему, чтобы не распространять вирус, а здоровым людям маска не обязательна.

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По инф. rosbalt.ru

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