Защитные маски: модная примета нашего времени?

А что, если мода — это не только способ избавиться от скуки быта и повседневности? Вдруг это тайный код, которым мы записываем самую суть нашего времени?

В начале весны вместе с коронавирусом в мировую моду вошли защитные маски. В метро и на улице можно увидеть не только медицинские, так как они в дефиците, но и те, что сшиты известными модными домами и простыми людьми. Они разных цветов, с черепами, хохломскими узорами и кошачьими лапками и мордочками. Похоже, даже когда коронавирус нас отпустит, этот новый аксессуар еще надолго останется с нами. Возможно, станет узнаваемой чертой 20-х и так войдет в культурную память человечества.

Ведь, если подумать, что есть мода? Если предположить, что мы общаемся со Вселенной не только посредством снов, символических знаков и поэтических прозрений, но и с помощью вещественных проявлений, то мода на какой-либо определенный покрой или деталь несет в себе определенный код времени, зашифрованную информацию.

И если с масками как шифром вроде бы все понятно, то в модных символах других времен скрытые послания прочитать сложнее. Но давайте попробуем.

Посмотрите ваш старый семейный альбом. На фотографиях, сделанных в семидесятые, все женщины — мать, ее сестры, подруги — одеты в коротенькие платья, их ноги оголены. Ног много, они доминируют. А ведь ноги — символ приземленности. И сегодня, вспоминая то время, многие в первую очередь говорят о том, что в погоне за дефицитными товарами, часами, не жалея ног, стояли в очередях.

Девяностые были мультимодными, чего только не носили: гламурные ангорские свитера, джинсы Мальвины, варенки, красные пиджаки, лосины, дольчики... Трудно найти характерное проявление в одежде. Но, просматривая фотографии того времени, я все-таки нашла одну особенность, правда не в одежде, а в образе — это открытый лоб. Мы выливали по флакону лака, чтобы челки-коконы стояли каменными козырьками над нашими лбами. Девяностые — эпоха переосмысления.

Нулевые — это время укороченных кофточек и заниженных талий на брюках. Главная тенденция — открытый живот. Живот символизирует положение в обществе и достаток. Открытый живот — стремление продемонстрировать успех и его атрибуты.

А вот начало десятых годов — это закрытая шея. Платки, шарфы, палантины, хомуты — женщины и мужчины закутывались до подбородка. Шея — символ поворота, изменения жизни в ту или иную сторону. А закрытость говорит о том, что изменения происходят незаметно или даже тайно. В какую сторону повернуло общество, догадаться нетрудно, в это же время в моду вошли тельняшки и камуфляжный окрас одежды.

Один из недавних трендов — шапки со звериными мордами. Рядиться в животных — славянская традиция. У каждого племени был свой тотем, священное животное, которому племя поклонялось. Наряжаясь в шкуры тотемных животных, люди общались со звериными предками, у которых просили защиты и чьи черты хотели бы перенять. В метро встречаю в основном котиков — зверушек, залайканных блогерами. О чем бессознательно сообщает обладатель милой шапочки? О желании получить лайк. О дефиците внимания, проблеме коммуникации, поиске одобрения.

Лето 2017-го изобиловало выбритыми затылками и висками — модники оголяли черепа. В Древнем Риме череп символизировал победу над смертью, символ использовался воинами во время триумфальных победных шествий и всегда сопровождался латинской фразой, ставшей в наше время крылатым выражением: Memento mori.

Тренд 2018-го — стилизация верхней одежды под домашнюю, в моду вошли пальто-халаты, деловые костюмы-пижамы, туфли-тапки. Дом олицетворяет космический центр, Вселенную, а также возвращение в утробу при инициации, нисхождение во тьму перед возрождением или регенерацией. Каждая классическая сказка заканчивается тем, что герой возвращается домой. Жители планеты, наряженные в домашнюю одежду, — это сообщение о том, что близится конец истории.

Последние недели до нашествия вируса ходила, присматривалась и прислушивалась, какая особенность выделяется в этой пестроте? Все-таки глаза. Накладные ресницы вошли в моду не сегодня, но этим летом паучьи лапы, хлопающие, как крылья бабочек, встроили даже уборщицы нашего офиса. В шумерской мифологии глаз олицетворяет «Владыку Священного Глаза» Эа или Энки, где он символизирует мудрость, всезнание, бодрствование, а также — контроль и надзор. Но кто за нами наблюдает?

Зима 2019–2020 дает ответ на этот вопрос. Видели нынешних модников в серебристых, как космические скафандры, пуховиках? Все верно, это знак того, что пришельцы — среди нас.

А наблюдают они, видимо за тем, как человечество справляется с внезапно вспыхнувшей пандемией. Давайте же покажем им свою состоятельность — будем избегать ненужных контактов, носить маски (с черепами, хохломскими узорами и кошачьими лапками) и как можно чаще мыть руки, чтобы дожить и увидеть, каким будет он — модный код нового времени.

Как угодно можно при помощи одежды и аксессуаров самовыражаться: строго следовать модным тенденциям, варьировать, нести консерватизм или изобретать что-то отличное от всего – свое. И маски – забавно, безобидно, неплохо, с кошками, хохломой или без... Жалко только, что символизируют они особую примету времени – желание не выделиться из толпы, а спрятаться от нее, быть защищенным от грозного вируса, спасение от которого, к сожалению, не только в нарядной накладке на лицо.

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По инф. portal-kultura.ru

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