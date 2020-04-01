ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Защитные маски: модная примета нашего времени?
Ганна Шевченко, portal-kultura.ru   
01 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

А что, если мода — это не только способ избавиться от скуки быта и повседневности? Вдруг это тайный код, которым мы записываем самую суть нашего времени?

Защитные маски, и от модных домов, и сшитые мастерицами, будут приметой нашего времени

В начале весны вместе с коронавирусом в мировую моду вошли защитные маски. В метро и на улице можно увидеть не только медицинские, так как они в дефиците, но и те, что сшиты известными модными домами и простыми людьми. Они разных цветов, с черепами, хохломскими узорами и кошачьими лапками и мордочками. Похоже, даже когда коронавирус нас отпустит, этот новый аксессуар еще надолго останется с нами. Возможно, станет узнаваемой чертой 20-х и так войдет в культурную память человечества.

Ведь, если подумать, что есть мода? Если предположить, что мы общаемся со Вселенной не только посредством снов, символических знаков и поэтических прозрений, но и с помощью вещественных проявлений, то мода на какой-либо определенный покрой или деталь несет в себе определенный код времени, зашифрованную информацию.

И если с масками как шифром вроде бы все понятно, то в модных символах других времен скрытые послания прочитать сложнее. Но давайте попробуем.

Посмотрите ваш старый семейный альбом. На фотографиях, сделанных в семидесятые, все женщины — мать, ее сестры, подруги — одеты в коротенькие платья, их ноги оголены. Ног много, они доминируют. А ведь ноги — символ приземленности. И сегодня, вспоминая то время, многие в первую очередь говорят о том, что в погоне за дефицитными товарами, часами, не жалея ног, стояли в очередях.

Девяностые были мультимодными, чего только не носили: гламурные ангорские свитера, джинсы Мальвины, варенки, красные пиджаки, лосины, дольчики... Трудно найти характерное проявление в одежде. Но, просматривая фотографии того времени, я все-таки нашла одну особенность, правда не в одежде, а в образе — это открытый лоб. Мы выливали по флакону лака, чтобы челки-коконы стояли каменными козырьками над нашими лбами. Девяностые — эпоха переосмысления.

Нулевые — это время укороченных кофточек и заниженных талий на брюках. Главная тенденция — открытый живот. Живот символизирует положение в обществе и достаток. Открытый живот — стремление продемонстрировать успех и его атрибуты.

А вот начало десятых годов — это закрытая шея. Платки, шарфы, палантины, хомуты — женщины и мужчины закутывались до подбородка. Шея — символ поворота, изменения жизни в ту или иную сторону. А закрытость говорит о том, что изменения происходят незаметно или даже тайно. В какую сторону повернуло общество, догадаться нетрудно, в это же время в моду вошли тельняшки и камуфляжный окрас одежды.

Один из недавних трендов — шапки со звериными мордами. Рядиться в животных — славянская традиция. У каждого племени был свой тотем, священное животное, которому племя поклонялось. Наряжаясь в шкуры тотемных животных, люди общались со звериными предками, у которых просили защиты и чьи черты хотели бы перенять. В метро встречаю в основном котиков — зверушек, залайканных блогерами. О чем бессознательно сообщает обладатель милой шапочки? О желании получить лайк. О дефиците внимания, проблеме коммуникации, поиске одобрения.

Лето 2017-го изобиловало выбритыми затылками и висками — модники оголяли черепа. В Древнем Риме череп символизировал победу над смертью, символ использовался воинами во время триумфальных победных шествий и всегда сопровождался латинской фразой, ставшей в наше время крылатым выражением: Memento mori.

Тренд 2018-го — стилизация верхней одежды под домашнюю, в моду вошли пальто-халаты, деловые костюмы-пижамы, туфли-тапки. Дом олицетворяет космический центр, Вселенную, а также возвращение в утробу при инициации, нисхождение во тьму перед возрождением или регенерацией. Каждая классическая сказка заканчивается тем, что герой возвращается домой. Жители планеты, наряженные в домашнюю одежду, — это сообщение о том, что близится конец истории.

Последние недели до нашествия вируса ходила, присматривалась и прислушивалась, какая особенность выделяется в этой пестроте? Все-таки глаза. Накладные ресницы вошли в моду не сегодня, но этим летом паучьи лапы, хлопающие, как крылья бабочек, встроили даже уборщицы нашего офиса. В шумерской мифологии глаз олицетворяет «Владыку Священного Глаза» Эа или Энки, где он символизирует мудрость, всезнание, бодрствование, а также — контроль и надзор. Но кто за нами наблюдает?

Зима 2019–2020 дает ответ на этот вопрос. Видели нынешних модников в серебристых, как космические скафандры, пуховиках? Все верно, это знак того, что пришельцы — среди нас.

А наблюдают они, видимо за тем, как человечество справляется с внезапно вспыхнувшей пандемией. Давайте же покажем им свою состоятельность — будем избегать ненужных контактов, носить маски (с черепами, хохломскими узорами и кошачьими лапками) и как можно чаще мыть руки, чтобы дожить и увидеть, каким будет он — модный код нового времени.

Как угодно можно при помощи одежды и аксессуаров самовыражаться: строго следовать модным тенденциям, варьировать, нести консерватизм или изобретать что-то отличное от всего – свое. И маски – забавно, безобидно, неплохо, с кошками, хохломой или без... Жалко только, что символизируют они особую примету времени – желание не выделиться из толпы, а спрятаться от нее, быть защищенным от грозного вируса, спасение от которого, к сожалению, не только в нарядной накладке на лицо.

Еще любопытные публикации, созвучные с темой, можно прочитать здесь:

По инф. portal-kultura.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • В регионах начали ограничивать продажу алкоголя
    Сразу несколько регионов России приняли решение начать ограничивать продажу алкогольной продукции.
  • Британец устроил марафон вокруг собственного дома. Сделал 873 круга!
    Коронавирус коронавирусом, но планы из-за него никто менять не собирается. По крайней мере так подумал про себя 36-летний житель юго-восточной части Лондона Джеймс Пейдж, который устроил марафонский забег во дворе собственного дома. За четыре часа 57 минут бегун намотал 873 круга (как раз почти 42 километра) вдоль собственного забора и даже сумел собрать три тысячи фунтов на помощь детям, больных раком.
  • Дмитрий Шепелев призвал знаменитостей рассказывать правду о коронавирусе
    Телеведущий Дмитрий Шепелев после ухода с шоу «На самом деле», где он проработал почти 10 лет, пока не спешит выходить на работу в связи с карантином. Хотя в прессе уже появились слухи, что он ведёт переговоры с гендиректором телеканала «Пятница» Николаем Картозия, который хочет видеть Дмитрия в своём новом развлекательном шоу.
  • Доллар появился в День дурака: 1 апреля в истории
    Коронавирус подпортил настроение всей планете, но 1 апреля никто не отменял! Сегодня для миллионов людей во всем мире, в первую очередь, День смеха, а для орнитологов - Международный день птиц. Но мы расскажем и о других событиях, связанных с этой датой.
  • Под Петербургом тюлениха просила помощи прямо на огороде
    В центр спасения ластоногих под Петербургом привезли двух новых тюленей. Животные стали жертвами нападения птиц и не выжили бы, если бы им не пришли на помощь люди.
  • Госдума разрешила правительству вводить режим ЧС
    kreml Госдума приняла закон, который наделяет кабинет министров правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ. Документ разработан в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением COVID-19.
  • Идеи для радости
    Идеи для радости Затронувшие всю нашу планету тревожные события не отменили теплых человеческих отношений. Не для всех, но для многих из нас эти дни стали поводом вырваться из ежедневной круговерти, собраться вместе и ощутить в полной мере, как мы необходимы друг другу, как важна для нас жизнь близкого человека. Давайте дарить подарки своим родным и любимым, не дожидаясь торжественных дат! Ведь нынешние треволнения закончатся, а душевное тепло и поддержка останутся с нами – хотелось бы верить, что навсегда.
  • После выхода на пенсию самое время спортивно заняться собой
    После выхода на пенсию самое время спортивно заняться собой Пожилой возраст – не немощность и беспомощность в обязательном порядке. Если человек настроен быть активным и бодрым и хочет прожить долго, пенсионный период может стать очень плодотворным временем для поддержания здоровья и даже от разных приобретенных ранее недугов.
  • Как безопасно выгуливать собаку во время пандемии? Рассказываем
    В России усиливаются меры борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, которые предусматривают ведение режима самоизоляции и ограничение на прогулки. Эксперты Российской кинологической федерации разработали ряд рекомендаций по выгулу и уходу за собаками.
  • Россиянам будут сообщать о нарушении карантина по СМС
    С 3 апреля Минкомсвязи, Минздрав, Роспотребнадзор и МВД должны будут сообщать россиянам «о случаях нарушения ими условий карантина». Ранее власти также обещали уведомлять по СМС о контактах с инфицированными.
  • Путин спешит на помощь: в США вылетел самолет с медтехникой
    Самолет ВКС России с медицинским оборудованием и средствами защиты на борту вылетел в США ночью первого апреля. Об этом сообщило министерство обороны РФ.
  • Самозанятые, готовимся налог на доход платить?
    Все регионы страны получат возможность  самостоятельно вводить налог на профессиональный доход — специальный налоговый режим для самозанятых.
  • Ксения Собчак считает, что уже переболела коронавирусом
    Телеведущая Ксения Собчак рассказала о своей болезни в декабре 2019 года. По её мнению, которым она поделилась во время эфира с Константином Богомоловым в Инстаграм, у неё была именно коронавирусная инфекция.
  • Как кризис переживать будем? Сбережения-то далеко не у всех есть...
    Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, максимум на полгода хватит сбережений в случае внезапной потери ежемесячных доходов.
  • Не до шуточек: что изменится в жизни россиян с 1 апреля?
    Наступил апрель. Во втором весеннем месяце россиян ждет повышение социальных и государственных пенсий и ряд изменений в законодательстве. Например, Пенсионный фонд начнет начислять материнский капитал автоматически, под надзор попадут электронные кошельки, а все автобусы оснастят тахографами. Обо всем подробно рассказываем ниже.
  • Принц Гарри и Меган Маркл лишились своих титулов
    Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл официально лишились титулов королевских высочеств (HRH). Ранее оба отказались от исполнения королевских обязанностей, и больше не будут получать государственные средства, которые выплачиваются британской королевской семье.
  • Коронавирус подхватил главврач больницы в Коммунарке
    Коронавирусом заразился главный врач Городской клинической больницы № 40 Денис Проценко.
  • Москвичей до июля освободили от уплаты взносов на капремонт
    С 1 апреля по 30 июня собственники жилья в Москве освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте. Аналогичные меры ввел губернатор Московской области Андрей Воробьев.
  • Ритуальная атрибутика в режиме онлайн: не отходя от компьютера – легко, просто и недорого
    Ритуальная атрибутика в режиме онлайн: не отходя от компьютера – легко, просто и недорого О том, как хорошо совершать покупки в виртуальном пространстве, знают многие. Сейчас никто не хочет стоять в очередях. Все можно купить в интернет-магазине, а потом получить покупку курьером. Сейчас, когда московский похоронный дом Ritual.ru открыл уникальный сервис Shop.Ritual.ru, купить онлайн можно и ритуальные товары.
  • Что россияне читают на карантине?
    Как выяснилось, Стивен Кинг и американская писательница российского происхождения Айн Рэнд с книгой «Атлант расправил плечи» заняли первое место в списке самых популярных писателей и книг для самоизоляции. Как отметили в пресс-службе сервиса, Айн Рэнд могла попасть в него благодаря своему объему, для освоения которого наконец-то появилось время.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 