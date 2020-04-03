ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Семейные скандалы Любови Казарновской
2020-03-20-17-17-54
Личная жизнь Любови Казарновской – тема отчасти запретная. Певица нечасто рассказывает о событиях, которые принесли ей немало душевных страданий.
Иосиф Пригожин не одобряет поведение звёзд во время вспышки коронавируса
2020-03-09-15-27-06
Продюсер Иосиф Пригожин известен не только благодаря работе со звёздами первой величины, но и бескомпромиссными взглядами на жизнь. На этот раз досталось артистам, которые в качестве модного аксессуара стали использовать медицинские...
Талантливые дети Джоли и Питта: чем занимаются наследники звёздной пары?
2020-03-14-02-54-38
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одним из самых громких событий в мировом шоу-бизнесе за последние годы. До сих пор легендарная голливудская парочка не может прийти к согласию по некоторым...
«Она мне никто»: Ирина Понаровская не хочет общаться с бывшей приёмной дочерью
2020-03-08-06-58-32
Так уж сложилось, что когда речь заходит о певице Ирине Понаровской, то вспоминают не только её творчество, но и историю с «приёмной» дочерью Анастасией. Артистка никогда не усыновляла девочку официально, но в своё время приняла участие в судьбе...
Рецепт похудения Надежды Бабкиной одобрили диетологи
2020-03-08-15-00-16
Популярная российская певица Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» рассказала о своих методах борьбы с лишним весом в самые короткие сроки.

Масок в аптеках нет с января. А когда ждать их? И ждать ли?

По инф. Парламентской газеты   
03 Апреля 2020 г.
Изменить размер шрифта

maski med

В аптеках регионов России с начала года нет медицинских масок. Их раскупили в январе, сразу же после сообщения о вспышке коронавируса в Китае. Не появилась эта столь востребованная продукция до сих пор. Почему так происходит и когда все-таки маски появятся вновь?

Масок в аптеках нет с января. А когда ждать их? И ждать ли?

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разрешить в период пандемии коронавируса производство масок и антисептиков без лицензии. А в Госдуме считают, что также нужно отменить ввозные пошлины на эту медицинскую продукцию и обязать правительство в течение недели ликвидировать дефицит лекарств, защитных изделий и дезинфицирующих средств.

Кто виноват?

Россияне стали раскупать медицинские маски в январе сразу после сообщения о вспышке коронавируса в Китае. Ситуацию уловили перекупщики, начавшие приобретать их оптом, и цены в аптеках стали стремительно расти. К марту маски исчезли из аптек и продавались только в Интернете. Стоимость упаковки из 10 одноразовых масок выросла с 15-20 рублей до 700, тканевых - от 350 рублей за штуку. Впрочем, сейчас их сложно купить даже через Интернет.

При этом товары, защищающие от заражения коронавирусом, закупали в России другие государства, например Китай. Так что правительство РФ запретило экспорт защитных и дезинфицирующих медицинских изделий с марта до июня. Но перекупщики до сих пор пытаются перепродать их в другие страны по завышенным ценам. В минувшие выходные сотрудники пограничного управления ФСБ пресекли вывоз из Курганской области в Казахстан более 19 тонн такой продукции.

По словам члена Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимира Круглого, во время эпидемий вирусных заболеваний медицинские маски нужно не пускать в розничную продажу, а выдавать бесплатно через поликлиники и органы МЧС. Парламентарий пояснил, что в такое время любое количество масок, поступивших в аптеки, не покроет потребностей населения, поскольку всегда будут находиться недобросовестные предприниматели, спекулирующие на дефиците. Они скупают товар, затем придерживают, создавая искусственный ажиотаж, а затем продают по завышенным ценам.

Что делать?

Федеральная антимонопольная служба с февраля проводит еженедельный мониторинг цен на медицинские маски. На сайте ведомства отмечается, что с 16 по 23 марта было проверено 1609 хозяйствующих субъектов, проведены внеплановые проверки ряда организаций и в отношении 11 из них возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства. За неделю цены снизились в 15 субъектах Федерации. В Красноярском крае маски подешевели на 68 процентов, в Ивановской области — на 47 процентов, в Рязанской области — на 38 процентов, в Санкт-Петербурге — на 25 процентов. Данных по Москве нет. Скорее всего, потому что в столице их просто не осталось.

Интересное по теме:

На пленарном заседании Совета Федерации 14 марта спикер палаты Валентина Матвиенко подняла вопрос о дефиците средств защиты во время эпидемии коронавируса. В тот же день она связалась с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, который сообщил, что в стране каждые сутки выпускается около полутора миллиона масок. Также спикер Совета Федерации проинформировала президента Владимира Путина о дефиците, и 25 марта спикер палаты регионов сообщила, что глава государства уже принял решение о необходимых мерах.

Эта тема нашла отражение в законе о расширении полномочий кабмина при введении чрезвычайной ситуации, который 31 марта принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. В законе предлагаются меры, в том числе и по решению проблем, связанных с поставкой медикаментов. По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, документ предлагает исключить возможность создания искусственного дефицита лекарственных средств и препаратов.

«Не всегда есть возможность приобрести маски или антисептические средства. Но это проблема искусственная, созданная недобросовестными юридическими и физическими лицами, которые закупают продукцию больше, чем в этом есть необходимость», — сказал Василий Пискарев.

После принятия законопроекта правительство «сможет временно приостанавливать розничную или оптовую продажу медикаментов, чтобы создать запас, который будет справедливо и грамотно распределяться», отметил депутат. При этом в случае, когда есть необходимость обеспечить их бесперебойное снабжение, кабмин может дать возможность закупать их у одного поставщика.

Швейные фабрики перешли на производство масок

Проблема с медицинскими масками имеется почти во всех федеральных округах России, заявила 30 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Зачастую это связано с тем, что в первую очередь были обеспечены все лечащие учреждения», — написала она на своей странице в социальной сети.

Кстати, 25 марта в Россию завезли 25,5 миллиона повязок из Китая. Их отправили в регионы, в том числе волонтёрским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым людям.

Для устранения проблемы премьер-министр России Михаил Мишустин поручил минобороны, минпросвещения и ФСИН привлечь солдат, студентов и заключённых к производству медицинских масок. В Севастополе защитные изделия шьют волонтёры.

Некоторые швейные фабрики перешли на производство многоразовых тканевых масок. Одна из фабрик в Подмосковье, которая занимается пошивом одежды, в условиях пандемии стала производить защитные повязки и продаёт их оптом по восемь-девять рублей за штуку. Позвонив на фабрику, наш корреспондент выяснил, что если заказать маски сейчас, то доставят их только во второй половине апреля, так как заказов очень много — как от частных лиц, так и от организаций.

«Фабрике не хватает швей, чтобы производить больше товара, — сказала директор фабрики. — Если бы было больше сотрудников, мы бы могли выполнять более крупные заказы».

На пленарном заседании Совета Федерации 31 марта Валентина Матвиенко напомнила — для того, чтобы производить маски, нужно иметь лицензию. «Послушайте, дома можно взять марли, всем из пяти слоев марли нашить повязки, ФСИН загрузить, другие возможные структуры. Можно на этот период оперативно принять решение и снять требование о необходимости лицензии на самое необходимое, что должно производиться», — сказала спикер.

Также она отметила, что, например, парфюмерные предприятия условно готовы производить дезинфицирующие средства, но у них нет разрешения работать с этиловым спиртом. «Эти глупости нужно снимать просто росчерком пера каждый день», — резюмировала Матвиенко.

Замруководителя фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг перед заседанием Госдумы 1 апреля отметил, что в аптеках нет не только масок, но и многих лекарств и марли. Он уверен, что иностранные партнёры готовы поставить эту продукцию в Россию, но для этого нужно во время пандемии отменить ряд ограничений, например, процедуры сертификации и сертифицировать медикаменты в России, можно временно принимать сертификаты, выданные за границей, отменить ввозные пошлины и НДС на дефицитные лекарства и медицинские изделия.

Валерий Гартунг предложил Госдуме обратиться к правительству с просьбой решить проблему дефицита. Его коллега, первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев считает, что минпромторг и минздрав должны подготовить чёткий перечень мероприятий, чтобы в течение недели обеспечить россиян масками и другими средствами защиты.

По инф. Парламентской газеты

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Пасха: яйца красить будем, куличи возьмем, а вот в храм лучше не приходить
    Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) должны быть готовы к тому, что многим из них придется ограничиться трансляцией пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, при этом освящение куличей перед праздником состоится. С таким заявлением выступил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).
  • Как гулять с внуками во время карантина?
    Регионы России вводят ограничения на передвижение, но гуляющих родителей с детьми можно заметить на улицах до сих пор. Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказала, как должны проходить подобные прогулки.
  • Услуга такси: основы популярности, а как в Краснодаре, интересные факты
    Услуга такси: основы популярности, а как в Краснодаре, интересные факты Наши люди в булочную на такси не ездят? Еще как ездят! Потому что в последнее время пользоваться такой услугой стало очень популярно. Такси можно заказать повсеместно: в огромных, средних и небольших городах и в маленьких населенных пунктах. Есть предложение и такси Краснодар.
  • Россияне меняют отношение к домам престарелых
    Россияне меняют отношение к домам престарелых Как ни печально это признавать, но при достижении пожилого возраста, у некоторых людей появляются трудности с самообслуживанием, возникают расстройства памяти, интеллекта, появляется необходимость в постоянном уходе. Чаще всего эти обязанности ложатся на плечи ближайших родственников. Однако далеко не всегда близкие люди готовы обеспечить хороший уход за пожилым человеком, ведь для этого нужно не только время и возможность постоянно находиться рядом, но и соответствующие знания и умения. Оптимальным выходом было бы передать родственника в дом престарелых, в надежные руки профессионалов. Как обстоят дела с этими учреждениями в России?
  • Многоуважаемый матрас
    Многоуважаемый матрас Советские классики Ильф и Петров в бессмертном романе «Двенадцать стульев» призывали граждан уважать матрасы. Конечно, они иронизировали по поводу советского быта, но в каждой шутке есть доля правды: в голодные неустроенные послереволюционные годы матрас был приветом из тёплого мещанского уюта.
  • Масок в аптеках нет с января. А когда ждать их? И ждать ли?
    maski med В аптеках регионов России с начала года нет медицинских масок. Их раскупили в январе, сразу же после сообщения о вспышке коронавируса в Китае. Не появилась эта столь востребованная продукция до сих пор. Почему так происходит и когда все-таки маски появятся вновь?
  • Невероятно, но... по мобильникам мы разговариваем уже почти полвека!
    3 апреля мобильный телефон отмечает 47-летие со дня появления. В этот день в 1973 году первый звонок сотовому телефону совершил инженер компании Motorola Мартин Купер. С тех пор этот день считается днем рождения мобильного телефона.
  • Случай в Ивановской области: врач приехал из-за границы и заразил людей
    Вернувшийся из-за границы врач-нейрохирург ивановской областной больницы предположительно заразил коронавирусом не менее девяти человек.
  • Палатин в Риме: вместе толп туристов лисы, зайцы и ежи
    Звери и птицы, раньше прятавшиеся от толп туристов в самых глухих углах Палатинского холма в историческом центре Рима, теперь, когда город опустел из-за коронавируса, осмелели и выходят на пустынные площади и улицы.
  • Стало известно, почему «Победа» отменила полеты по России
    У нескольких сотрудников экипажей авиакомпании «Победа», входящей в группу «Аэрофлот», обнаружили коронавирус.
  • Почти детектив: как демонтировали памятник Жукову в Москве?
    Попытка разобраться в странной истории с заменой памятника маршалу Жукову в российской столице...
  • «АвтоВАЗ» поднимает цены
    «АвтоВАЗ» с 1 апреля 2020 года поднял цены на весь модельный ряд. Начали дорожать и машины европейских производителей.
  • В Забайкалье полностью запретили продажу алкоголя
    Глава Забайкальского края Осипов распорядился полностью запретить розничную продажу алкоголя во всем регионе, соотвествующий указ опубликован на официальном портале края.
  • Елена Степаненко хочет вернуть бывшего мужа?..
    Адвокат российского юмориста Евгения Петросяна Сергей Жорин поделился подробностями бракоразводного процесса Евгения Петросяна и Елены Степаненко. По его словам, экс-супруга всё-таки намерена вернуть юмориста в семью.
  • Не стало легендарного гитариста Баки Пиццарелли
    В Нью-Джерси умер легендарный гитарист Джон Пол «Баки» Пиццарелли. Звезде джаза и свинга было 94 года.
  • ВЦИОМ: большинство россиян все же решили самоизолироваться
    Большинство — 70% — опрошенных ВЦИОМ россиян на фоне распространения коронавируса решили ограничить контакты с другими людьми, то есть самоизолировались дома или уехали в отдаленное место. За 5 суток эта доля увеличилась на 28 процентных пунктов (п.п.).
  • Петербуржцы соблюдают карантин прилежнее всего
    spb 1 Санкт-Петербург вошел в пятерку самых ответственных российских городов по соблюдению режима изоляции. Об этом свидетельствуют данные проекта «Яндекс: индекс самоизоляции». Индекс в Северной столице составил 3,6 балла — на карте город вошел в «зеленую зону».
  • Ученые: миллионы больных раком детей могут умереть, не дождавшись помощи
    Более 11 миллионов больных раком детей в возрасте младше 14 лет умрут в течение следующих лет, если не начать глобально инвестировать в сферу помощи.
  • Роза Сябитова считает полезным перенос свадеб и разводов из-за коронавируса
    Роза Сябитова уверена, что принимаемые сейчас меры положительно скажутся на дальнейшем состоянии института семьи в России. «Думаю, кривую разводов мы обязательно понизим», – считает телеведущая.
  • Жара ослабит коронавирус? Говорят, что да. А когда она придет?
    Теплая погода может «тормозить» распространение коронавируса. При жаре вирус может «сидеть» на поверхности три часа, а не три дня, как сейчас.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 