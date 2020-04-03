Масок в аптеках нет с января. А когда ждать их? И ждать ли?

В аптеках регионов России с начала года нет медицинских масок. Их раскупили в январе, сразу же после сообщения о вспышке коронавируса в Китае. Не появилась эта столь востребованная продукция до сих пор. Почему так происходит и когда все-таки маски появятся вновь?

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разрешить в период пандемии коронавируса производство масок и антисептиков без лицензии. А в Госдуме считают, что также нужно отменить ввозные пошлины на эту медицинскую продукцию и обязать правительство в течение недели ликвидировать дефицит лекарств, защитных изделий и дезинфицирующих средств.

Кто виноват?

Россияне стали раскупать медицинские маски в январе сразу после сообщения о вспышке коронавируса в Китае. Ситуацию уловили перекупщики, начавшие приобретать их оптом, и цены в аптеках стали стремительно расти. К марту маски исчезли из аптек и продавались только в Интернете. Стоимость упаковки из 10 одноразовых масок выросла с 15-20 рублей до 700, тканевых - от 350 рублей за штуку. Впрочем, сейчас их сложно купить даже через Интернет.

При этом товары, защищающие от заражения коронавирусом, закупали в России другие государства, например Китай. Так что правительство РФ запретило экспорт защитных и дезинфицирующих медицинских изделий с марта до июня. Но перекупщики до сих пор пытаются перепродать их в другие страны по завышенным ценам. В минувшие выходные сотрудники пограничного управления ФСБ пресекли вывоз из Курганской области в Казахстан более 19 тонн такой продукции.

По словам члена Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимира Круглого, во время эпидемий вирусных заболеваний медицинские маски нужно не пускать в розничную продажу, а выдавать бесплатно через поликлиники и органы МЧС. Парламентарий пояснил, что в такое время любое количество масок, поступивших в аптеки, не покроет потребностей населения, поскольку всегда будут находиться недобросовестные предприниматели, спекулирующие на дефиците. Они скупают товар, затем придерживают, создавая искусственный ажиотаж, а затем продают по завышенным ценам.

Что делать?

Федеральная антимонопольная служба с февраля проводит еженедельный мониторинг цен на медицинские маски. На сайте ведомства отмечается, что с 16 по 23 марта было проверено 1609 хозяйствующих субъектов, проведены внеплановые проверки ряда организаций и в отношении 11 из них возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства. За неделю цены снизились в 15 субъектах Федерации. В Красноярском крае маски подешевели на 68 процентов, в Ивановской области — на 47 процентов, в Рязанской области — на 38 процентов, в Санкт-Петербурге — на 25 процентов. Данных по Москве нет. Скорее всего, потому что в столице их просто не осталось.

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На пленарном заседании Совета Федерации 14 марта спикер палаты Валентина Матвиенко подняла вопрос о дефиците средств защиты во время эпидемии коронавируса. В тот же день она связалась с главой Минпромторга Денисом Мантуровым, который сообщил, что в стране каждые сутки выпускается около полутора миллиона масок. Также спикер Совета Федерации проинформировала президента Владимира Путина о дефиците, и 25 марта спикер палаты регионов сообщила, что глава государства уже принял решение о необходимых мерах.

Эта тема нашла отражение в законе о расширении полномочий кабмина при введении чрезвычайной ситуации, который 31 марта принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. В законе предлагаются меры, в том числе и по решению проблем, связанных с поставкой медикаментов. По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, документ предлагает исключить возможность создания искусственного дефицита лекарственных средств и препаратов.

«Не всегда есть возможность приобрести маски или антисептические средства. Но это проблема искусственная, созданная недобросовестными юридическими и физическими лицами, которые закупают продукцию больше, чем в этом есть необходимость», — сказал Василий Пискарев.

После принятия законопроекта правительство «сможет временно приостанавливать розничную или оптовую продажу медикаментов, чтобы создать запас, который будет справедливо и грамотно распределяться», отметил депутат. При этом в случае, когда есть необходимость обеспечить их бесперебойное снабжение, кабмин может дать возможность закупать их у одного поставщика.

Швейные фабрики перешли на производство масок

Проблема с медицинскими масками имеется почти во всех федеральных округах России, заявила 30 марта уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Зачастую это связано с тем, что в первую очередь были обеспечены все лечащие учреждения», — написала она на своей странице в социальной сети.

Кстати, 25 марта в Россию завезли 25,5 миллиона повязок из Китая. Их отправили в регионы, в том числе волонтёрским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым людям.

Для устранения проблемы премьер-министр России Михаил Мишустин поручил минобороны, минпросвещения и ФСИН привлечь солдат, студентов и заключённых к производству медицинских масок. В Севастополе защитные изделия шьют волонтёры.

Некоторые швейные фабрики перешли на производство многоразовых тканевых масок. Одна из фабрик в Подмосковье, которая занимается пошивом одежды, в условиях пандемии стала производить защитные повязки и продаёт их оптом по восемь-девять рублей за штуку. Позвонив на фабрику, наш корреспондент выяснил, что если заказать маски сейчас, то доставят их только во второй половине апреля, так как заказов очень много — как от частных лиц, так и от организаций.

«Фабрике не хватает швей, чтобы производить больше товара, — сказала директор фабрики. — Если бы было больше сотрудников, мы бы могли выполнять более крупные заказы».

На пленарном заседании Совета Федерации 31 марта Валентина Матвиенко напомнила — для того, чтобы производить маски, нужно иметь лицензию. «Послушайте, дома можно взять марли, всем из пяти слоев марли нашить повязки, ФСИН загрузить, другие возможные структуры. Можно на этот период оперативно принять решение и снять требование о необходимости лицензии на самое необходимое, что должно производиться», — сказала спикер.

Также она отметила, что, например, парфюмерные предприятия условно готовы производить дезинфицирующие средства, но у них нет разрешения работать с этиловым спиртом. «Эти глупости нужно снимать просто росчерком пера каждый день», — резюмировала Матвиенко.

Замруководителя фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг перед заседанием Госдумы 1 апреля отметил, что в аптеках нет не только масок, но и многих лекарств и марли. Он уверен, что иностранные партнёры готовы поставить эту продукцию в Россию, но для этого нужно во время пандемии отменить ряд ограничений, например, процедуры сертификации и сертифицировать медикаменты в России, можно временно принимать сертификаты, выданные за границей, отменить ввозные пошлины и НДС на дефицитные лекарства и медицинские изделия.

Валерий Гартунг предложил Госдуме обратиться к правительству с просьбой решить проблему дефицита. Его коллега, первый замруководителя фракции КПРФ Николай Коломейцев считает, что минпромторг и минздрав должны подготовить чёткий перечень мероприятий, чтобы в течение недели обеспечить россиян масками и другими средствами защиты.

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По инф. Парламентской газеты

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