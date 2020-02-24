Восемь граждан России с «коронавирусного лайнера» проведут карантинный срок в Казани

Восемь россиян, эвакуированных с туристического судна Diamond Princess, прибыли на карантин в Казань.

Cреди восьми эвакуированных четверо — жители Татарстана, также среди них есть один ребенок. По ее словам, их направили в инфекционную больницу в Казани, где им обеспечат полный медицинский осмотр и наблюдение в отдельном боксе. Галимова отметила, что в больнице у эвакуированных будет обычный распорядок дня с завтраком, обедом и ужином, им создадут все необходимые условия, включая доступ в Интернет.

«Внутри вместе с ними находится медперсонал — три врача, шесть медсестер и три санитарки. Этот медицинский персонал будет все 14 дней находиться рядом с ними, то есть, они также будут жить вместе с ними. Это очень важно, мы на это вот так очень деликатно, но обращаем внимание, это говорит о самоотверженности врачей, медсестер, которые готовы, видимо, с пониманием своих семей, отлучиться и посвятить вот эти вот 14 дней для того, чтобы помочь этим людям, наблюдать их, в случае необходимости оказывать им помощь», — рассказала Галимова.

Президент республики Рустам Минниханов сообщил, что власти Татарстана обеспечат эвакуированных всем необходимым.

«Во-первых, это граждане нашей республики, во-вторых, сегодня мы располагаем и инфекционной больницей, которая соответствует всем требованиям и нормам, мы посоветовались, приняли решение, что Казань способна принять этих граждан, и я уверен, что мы обеспечим их всем необходимым для того, чтобы они прошли весь этот период лечения», — сказал он.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщала, что 8 россиян, находившихся на борту туристического судна Diamond Princess, были доставлены на родину авиацией МЧС. Вернувшиеся в страну соотечественники, по ее словам, чувствуют себя хорошо, выявленное ранее у троих из них заболевание протекает в легкой форме.

Напомним, далеко не всегда и не везде людей, эвакуированных из очагов заражения коронавирусом (или просто вызывающих "подозрение"!), встречают адекватно: