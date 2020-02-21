Медики обнаружили коронавирус еще у двух россиян c круизного лайнера в Японии

Японские медики обнаружили коронавирус еще у двух россиян с круизного лайнера Diamond Princess, который стоит у берегов Японии, сообщает посольство РФ в Японии.
«В результате проведенной японскими медиками проверки коронавирус диагностирован еще у двоих граждан России. В ближайшее время их доставят в больницу, где им будет оказана необходимая медпомощь. Россияне чувствуют себя нормально. Течение болезни — без ярко выраженных симптомов», — говорится в сообщении посольства, опубликованном в Facebook.
На данный момент на борту Diamond Princess находятся трое россиян, зараженных коронавирусом. Ранее был госпитализирован один гражданин РФ. Также в больницу положили и его жену, у которой вирус не диагностировали. Сейчас она находится под наблюдением врачей в связи с риском заражения. В посольстве подчеркнули, что продолжают поддерживать с ними контакт, граждане РФ чувствуют себя нормально.
Напомним хронику событий на борту лайнера:
19 февраля лайнер покинули две гражданки РФ, войдя в первую группу пассажиров, которые получили разрешение сойти на берег после карантина. 20 февраля с судна сошли еще четверо россиян.
Всего на Diamond Princess находились 1045 членов экипажа и 2666 туристов из 50 стран, среди которых 24 россиянина. Ожидается, что все они сойдут на берег до 21 февраля.
20 января судно отправилось из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава. Путешествие должно было завершиться 4 февраля. Но среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружили коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге.
3 февраля судно поставили рядом с Иокогамой на двухнедельный карантин, который продлится до 19 февраля. Изоляция закончится только в том случае, если у всех пассажиров тест на коронавирус будет отрицательным.
К 10 февраля стало известно, что на борту Diamond Princess коронавирусом нового типа заразились 130 человек, а к 12 февраля — уже 175. Власти Японии планируют использовать специальный плавучий госпиталь для перемещения туда заразившихся пассажиров Diamond Princess.
17 февраля США, Канада, Австралия, Южная Корея, Италия, а также Гонконг и Тайвань объявили о планах эвакуировать своих граждан с круизного лайнера.
19 февраля на круизном лайнере сняли двухнедельный карантин.
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