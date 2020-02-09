Коронавирусная паника в Екатеринбурге: в санаторий завозят карантинных китайцев

В екатеринбургском санатории «Бодрость» создали карантинную зону для приехавших в город китайцев или прибывающих из КНР граждан России и других стран. Люди должны две недели просидеть в «Бодрости», пока медики не убедятся в отсутствии у них коронавируса. Одна из местных пожилых женщин встала прямо на пути автобуса с "незваными пришельцами"

Причем никого ни о чем не предупреждали. В аэропорту китайцев, как пишут местные СМИ, просят «пройти в такси», затем сажают в автобусы и везут в санаторий.

При этом лечебное учреждение находится в черте города.

В санаторий людей свозят автобусами. И первые уже прибыли на место. Издание «Новый День» сообщает, что водители машин одеты в защитные костюмы и маски. Пассажиров выводили из автобусов по четыре человека и отправляли в здание.

Вокруг «Бодрости» скопились местные жители, занявшие там позиции с самого утра в ожидании автобусов. Они выступают против такого соседства, считая его опасным.

Одна из женщин встала прямо на пути автобуса…

Местную жительницу попытался убрать с дороги крупный мужчина, и ему это удалось после небольшой заминки.

Как пишет Znak, у бабушки была ещё и единомышленница. Она сказала вслед транспорту: «Чтоб вы заболели вирусом, проклятие вам». Также они рассказали, что возмущены тем, что местным жителям ничего не сказали о карантинной зоне в их районе.

Главный эпидемиолог Свердловской области Галина Борисевич пояснила, что такой центр необходим «для проведения обсервационно-изоляционных мероприятий, то есть наблюдения в течение 14 дней за обследованными и здоровыми гражданами Китая с постоянным медицинским контролем». Площадка была организована по постановлению главного государственного санитарного врача России от 31 января.

Накануне из санатория насильно выселили постояльцев. На сборы гостям санатория дали всего час. «Сказали: „Заказывайте такси и быстро уезжайте отсюда. Здесь будет прием заболевших коронавирусом, карантин будет“ Все в шоке! Люди приехали со всей России», — рассказала женщина изданию E1.

По ее словам, в администрации пригрозили спецназом тем, кто откажется уезжать: «Говорили, если не уедем, вызовут ОМОН».

...На самом деле, еще неизвестно, что во время возможной эпидемии хуже: паника или дуболомство начальства? Во всяком случае, вынужденные меры, когда они организуются так, как описывают уральские СМИ - точно не привносят спокойствия в души и так ошарашенных новостями людей:

По инф. rosbalt.ru

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ