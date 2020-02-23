Рецидив Средневековья: украинский президент осудил стычки из-за эвакуантов из коронавирусного Уханя

Президент Украины Владимир Зеленский осудил события в Полтавской области, где произошли стычки из-за нежелания людей принимать эвакуированных из Китая сограждан. По его мнению, подобное не должно происходить в стране, которая является частью Европы.

«Откровенно скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению», — отметил он, передает «Интерфакс-Украина». Украинский лидер призвал жителей страны не забывать о человечности.

Как сообщалось, из китайского Уханя были эвакуированы 45 украинцев и 27 иностранцев. Их решили разместить в медицинском центре Украины «Новые Санжары» в Полтавской области, однако местные жители выступили против и попытались помешать проезду автоколонны. В ходе столкновений пострадали 10 человек.

Владимир Зеленский обрушился с жесткой критикой на организаторов «коронавирусных» беспорядков под Полтавой. В своем Facebook глава государства назвал жителей, выступающих против принятия эвакуированных из Уханя (Китай), «вирусологами в спортивных костюмах» и пообещал их наказать.

История с возвращением украинцев из КНР, по словам президента, стала новым уроком для общества. «Известные „вирусологи мира“ в спортивных костюмах, замеченные ранее как аграрии, выступающие против рынка земли» нарочно «сеяли среди людей панику, а потом подстрекали к этому дикарству».

А как принимают эвакуированных из коронавирусного очага в России?

По инф. rosbalt.ru

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