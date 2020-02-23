Рецидив Средневековья: украинский президент осудил стычки из-за эвакуантов из коронавирусного Уханя

«Откровенно скажу, в некоторых эпизодах казалось, что мы Европа эпохи Средневековья, к сожалению», — отметил он, передает «Интерфакс-Украина». Украинский лидер призвал жителей страны не забывать о человечности.
Как сообщалось, из китайского Уханя были эвакуированы 45 украинцев и 27 иностранцев. Их решили разместить в медицинском центре Украины «Новые Санжары» в Полтавской области, однако местные жители выступили против и попытались помешать проезду автоколонны. В ходе столкновений пострадали 10 человек.
Владимир Зеленский обрушился с жесткой критикой на организаторов «коронавирусных» беспорядков под Полтавой. В своем Facebook глава государства назвал жителей, выступающих против принятия эвакуированных из Уханя (Китай), «вирусологами в спортивных костюмах» и пообещал их наказать.
История с возвращением украинцев из КНР, по словам президента, стала новым уроком для общества. «Известные „вирусологи мира“ в спортивных костюмах, замеченные ранее как аграрии, выступающие против рынка земли» нарочно «сеяли среди людей панику, а потом подстрекали к этому дикарству».
А как принимают эвакуированных из коронавирусного очага в России?
Президент Украины Владимир Зеленский осудил события в Полтавской области, где произошли стычки из-за нежелания людей принимать эвакуированных из Китая сограждан. По его мнению, подобное не должно происходить в стране, которая является частью Европы.
На одном из блошиных рынков на севере Франции покупатель в июне 2018 года купил за 56 евроцентов показавшуюся ему необычной монету. Он не смог получить консультацию у местного антиквара, не помог и поиск в Интернете, и спустя некоторое время новые владелец обратился с просьбой опознать монету в парижское отделение компании Professional Coin Grading Service. Работающие там эксперты установили, что это редкий образец одной из первых монет США. По их оценке, стоимость находки составляет 97 500 современных американских долларов.
Диссертационный совет при Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ решил отнять степень доктора медицинских наук у замглавы Минздрава России Сергея Краевого. Напомним, что ученые степени в России часто нужны для успешной карьеры (и престижа, куда без него!) - а вокруг их раздачи периодически вспыхивают скандалы...
Вместе с развитием интернет-технологий совершенствуются и способы мошенничества. Например, известная российская актриса Екатерина Волкова рассказала журналистам, что её Инстаграм-аккаунт недавно был взломан.
Британские ученые объявили, что у детей, которые пьют обезжиренное молоко, на 39% выше риск ожирения, чем у сверстников, предпочитающих цельное. Как избыток веса связан с низкокалорийным молоком, объяснил врач-диетолог Артур Моисеенко.
Однажды, когда мне было лет семь, я спросил отца – а что должен уметь делать мужчина? Вопрос был задан неслучайно: у меня было две старших сестры, которых мама постоянно приучала ко всякой домашней работе и рукоделью, они меня тоже подключали и учили не только мыть посуду, готовить еду, но даже шить и вышивать. Хоть порой и посмеивались... Но мне это было интересно, и я старался не обижаться. И, надо сказать, за эти навыки я благодарен маме и сестрам до сих пор. Но с отцом у нас были и другие занятия: мы с ним порой до позднего вечера выпиливали ручным лобзиком из ящичной фанеры всевозможные рамки, шкатулки, резные полочки. А сам я мастерил корабли и самолеты и другие игрушки. И сколько радости было, когда все это летало и плавало! Не все получалось сразу, но меня учили терпению. Так вот, на мой вопрос отец ответил коротко и недвусмысленно: «Мужчина должен уметь делать все! За исключением глупостей…»
Обвиняемый в убийстве аспирантки Олег Соколов, предположительно, предстанет перед судом в апреле 2020 года. Об этом сказала адвокат семьи потерпевшей Александра Бакшеева в разговоре с корреспондентом. По ее мнению, досудебное следствие завершится к апрелю. «Вполне возможно, что так и будет», — рассказала собеседница.
Коронавирус пришел из Китая — и создал немало нервозности, которая может обернуться "перегибами на местах" (да уже оборачивается!). Так, в Екатеринбурге появились «казачьи прививочные патрули», которые добровольно-принудительно препровождают всех встреченных на улице азиатов в поликлиники для проверки на коронавирус.
Неподражаемая блогер Бабушка Валюша выдает реакции на разных исполнителей. За этим автором платформы YouTube скрывается жизнерадостная и обаятельная Валентина Ивановна. У нас состоялось с ней небольшое интервью.
Министр промышленности и торгов РФ Денис Мантуров уточнил, что предлагаемое его ведомством повышение ставки транспортного налога на «старые» автомобили экологического класса «Евро-3» и ниже не касается личных машин.
Личные драмы – тема неприятная, и уж точно не предназначенная для широкой публики… впрочем, так это работает у простых людей. Звёздные личности нередко преподносят свои страсти на блюдечке целой стране, не стесняясь разбираться в личных конфликтах на глазах у тысяч, а то и миллионов людей.
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