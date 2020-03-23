Московским пенсионерам заплатят за примерное поведение на карантине

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей столицы старше 65 лет соблюдать домашний режим с 26 марта по 14 апреля. Также на улицу не должны выходить люди с хроническими заболеваниями. Эти ограничения ввели для борьбы с коронавирусом.

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Исключение составляют руководители организаций и сотрудники, «чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения».

Для компенсации расходов в самоизоляции москвичам старше 65 лет и хронически больным людям выплатят по 4 тыс. рублей. При этом 2 тыс. выплатят авансом, а оставшуюся половину − после окончания домашнего режима «при условии его ответственного соблюдения».

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Также Собянин запретил операторам связи отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе на счету людей с хроническими заболеваниями и пожилых, если они находятся на самоизоляции. Также их не будут штрафовать или взимать пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Чтобы получить продукты или лекарства они могут позвонить на «горячую линию» по номеру 8-495-870-45-09. Все необходимое им доставят социальные работники и волонтеры.

Также Собянин отменил для школьников старше 5 класса льготный проезд в общественном транспорте, чтобы «минимизировать контакты» с другими людьми. Также ученикам, имеющим право на бесплатное питание, через школы будут выдавать продуктовые наборы.

В России зарегистрировали 438 случаев коронавируса. COVID-19 могут заразиться все люди, но в группе риска находятся пожилые, люди со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями.

Polit.ru

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