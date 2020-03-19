Как живет Европа во время коронавирусного карантина?

В странах Европы начали применять жесткие меры наказания к нарушителям коронавирусного карантина. Так, в Греции с 12 марта арестовали больше сотни человек, во Францию на улицу разрешили выходить только при наличии записки, испанцы карают нарушителей штрафами на кругленькую сумму, а итальянцы тем временем привлекают заключенных к производству масок. Рассказываем подробнее.

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В Греции вынесены первые приговоры нарушителям коронавирусного карантина. Пойманные с поличным нарушители получили тюремные сроки до 18 месяцев и денежные штрафы, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В стране с 12 марта были арестованы 143 человека, которые нарушили карантин, открыв кафе, таверны и парикмахерские. В частности, в Афинах был задержан 31 человек.

Двое арестованных получили по году тюрьмы и штрафу в 300 евро. 8 месяцев заключения и штраф в размере 2500 евро получил владелец кафе на острове Хиос. На Крите другой владелец кафе отделался условным сроком в 18 месяцев и штрафом в 3 тыс. евро.

Еще 27 человек попросили отсрочку рассмотрения дела, их судьба будет решаться после отмены ограничений на работу судов.

За сутки в Греции подтверждены 35 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 387 случаев инфицирования, пять человек скончались, сообщает Росбалт.ру.

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Власти Испании начали штрафовать за нарушение режима карантина, объявленного в стране. За выход на улицу без уважительной причины можно лишиться от 100 евро до 30 тысяч евро.

Первыми полиции попались две девочки, которые катались по улицам Ансоаина (Наварра) на велосипеде. Штраф, размер которого не называется, был выписан присматривавшему за ними взрослому. Еще один получила женщина в городке Утрера, гулявшая в парке с ребенком и отказавшаяся выполнить требование стражей порядка вернуться домой.

В Виго наказание получили молодые люди, слушавшие музыку на парковке (штраф был выписан после того, как они признались, что знали о запрете выходит на улицу и сознательно нарушили его). В Ла Уньон - за отдых на пляже и рыбалку. А в местечке Вильярробледо стражам порядка пришлось выгонять посетителей из бара, оштрафовав при этом его владельца (заведения общественного питания должны быть закрыты на время карантина).

Согласно испанскому законодательству, незначительные нарушения могут караться суммой от 100 евро. Более серьезное наказание - от 600 евро до 30 тысяч - предусмотрено за неповиновение или сопротивление полиции, отказ предъявить удостоверение личности (в Испании это пластиковые карточки, которые легко умещаются в кармане) или предоставление ложных данных. При этом, по Уголовному кодексу, за неподчинение правоохранительным органам можно получить и тюремный срок.

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Во Франции с 17 марта на 15 дней серьезно ограничиваются передвижения граждан.

Те, кто решил выйти на улицу, должны иметь при себе записку, объясняющую причины передвижения. Формуляр помещен на сайте французского министерства внутренних дел. Его надо просто скачать и заполнить. Лица, у которых нет выхода в Интернет, могут написать объяснение от руки.

У этого правила есть исключения. Он не распространяется на врачей, прочий медперсонал, журналистов и ряд других профессиональных категорий. Естественно, этим лицам надо иметь при себе соответствующий документ.

Как объяснил немного позже глава МВД Кристоф Кастанер, для контроля обоснованности передвижений граждан в стране будут задействованы 100 тысяч полицейских и жандармов. Нарушителям карантинных мер грозит поначалу штраф в 38 евро, а при рецидиве - 135.

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В Италии, где уже на протяжении двух месяцев ощущается острая нехватка медицинских масок планируется производить тысячи хирургических нетканых текстильных масок в местных тюрьмах.

Для реализации этого проекта уже практически все готово: 25 специальных лабораторий при пенитенциарных учреждениях готовы начать работу в любой момент, а также имеется согласие Департамента гражданской обороны. Осталось получить "зеленый свет" от Высшего института здравоохранения, который занимается сертификацией подобных товаров.

Между тем, в некоторых регионах Италии и вовсе маски уже шьют небезразличные граждане. Так, в южноитальянском городе Бари швея Росса Джампетруцци собственноручно изготовила 2 тысячи масок, чтобы помочь зараженным. Ожидается, что этот тренд в ближайшее время пойдет гулять по стране.

Заметим, что масок в Италии не хватает даже медикам, которые все чаще стали заражаться от инфицированных пациентов.

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