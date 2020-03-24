Что важно знать о «домашнем» режиме? Рассказываем

Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обязали всех жителей старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции, чтобы защитить их от коронавируса. Как разъяснили в столичном оперштабе, кроме пожилых москвичей оставаться дома должны люди с хроническими заболеваниями: сахарный диабет инсулинозависимый, хронические болезни легких (астма), бронхоэктазия, легочное сердце и нарушение легочного кровообращения, наличие трансплантированных органов и тканей, хроническая болезнь почек, злокачественные новообразования, перенесшие инфаркт и инсульт. Такой же список действует и в Подмосковье. (Справедливо заметим, что это касается жителей и других регионов, где отмечены случаи заражения коронавирусом. - прим. МГ.)

С 26 марта по 14 апреля эти категории граждан должны оставаться дома, и если будут соблюдать предписания властей, то получат денежную компенсацию дополнительных расходов, которые могут возникнуть в самоизоляции: москвичи — по четыре тысячи рублей, жители Подмосковья — по три тысячи. Половину этой суммы упомянутые граждане получат в первый день карантина, оставшуюся часть — 14 апреля. Выплата поступит на счет автоматически, никаких заявлений или дополнительных документов предоставлять нет необходимости.

Вместе с тем, столичный градоначальник попросил молодых москвичей поберечь пожилых родственников, и на время ограничить общение с ними телефонными звонками или перепиской в мессенджерах и соцсетях. Даже если у вас нет симптомов коронавируса, вы все равно можете быть носителями, предупредил Собянин. COVID-19 очень опасен для старшего поколения.

В московском оперштабе объяснили: «режим самоизоляции» или «домашний режим» означает, что две недели нужно оставаться дома. Покидать квартиру можно только при крайней необходимости, в малолюдное время и в маске. Всем, кто находится дома на карантине, больничный лист доставит до двери курьер. Для этого нужно позвонить на горячую линию по телефону 8-495-870-45-09 или заполнить анкету на портале mos.ru. Пенсионерам за получением денежных выплат даже выходить не придется: их автоматически, то есть, без заявления, начислят на счет, на который ежемесячно приходит пенсия и социальные пособия. А вот «хроникам» ее оформят в индивидуальном порядке после обращения на горячую линию.

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Лекарства всем, кто останется дома, тоже доставят до двери. Это касается в том числе бесплатных и льготных препаратов и медицинских изделий. Кроме этого волонтеры и социальные работники готовы помочь с бытовыми проблемами. Чтобы оплатить коммунальные услуги, покидать квартиру тоже не нужно. Для этого на период самоизоляции чиновники отменили пени и штрафы за просрочку. Операторов связи тоже обязали не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе своим клиентам, которые вынуждены оставаться дома.

Многие люди старше 65 лет продолжают работать. Так что работодатели должны содействовать их самоизоляции. Об этом прямо говорится в указе мэра Москвы. В частности, можно перевести такого сотрудника работать удаленно, предоставить оплачиваемый отпуск или отправить на больничный. Как рассказал корреспонденту «Росбалта» оператор горячей линии, если договориться с работодателем не удается, нужно просто позвонить и заказать больничный на дом. Даже если симптомов коронавируса нет. За нарушение режима самоизоляции предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнул собеседник «Росбалта».

До тех пор, пока учебные заведения тоже закрыли из-за эпидемии, власти Москвы и области отменили льготный проезд в общественном транспорте для школьников, начиная с пятого класса, и учащихся колледжей. Тем из них, кто имеет право на бесплатное питание, в школах выдадут продуктовые наборы. Уточнить, как получить такие наборы, можно у директора или классного руководителя.

На сегодняшний день в столице зафиксировали 71 новый случай коронавируса, всего 262 заболевших. В городе ввели режим повышенной готовности. В Подмосковье, по словам губернатора, на 23 марта 35 заразившихся. Всего в России подтверждено 438 случаев, в мире 292 тысячи случаев. Почти 13 тысяч человек скончались. Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами призвал и в других регионах последовать примеру Москвы и Подмосковья, и принять все необходимые меры, чтобы обезопасить граждан.

По инф. rosbalt.ru

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