Бывшего псковского вице-губернатора посадили на пять лет из-за взятки

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В Псковском городском суде оглашен приговор по громкому уголовному делу, фигурантом которого стал бывший заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в канцелярии суда по уголовным делам.
Экс-чиновника приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. В зачет наказания пойдет тот срок, который Александр Кузнецов провел в СИЗО. Там он содержался с 14 декабря 2018 года.
— Используя свое служебное положение, вице-губернатор получил взятку от руководителя коммерческого общества в виде услуги имущественного характера, — отметили в пресс-службе СК РФ. — Он снизил на 1,35 миллиона рублей стоимость жилого дома, который ранее приобрела жена чиновника.
Уголовное дело в отношении замгубернатора было возбуждено Главным следственным управлением СК России в декабре 2018 года. Как установило следствие, в 2013 году директор строительной компании передал Кузнецову в качестве взятки жилой дом во Пскове, занизив его стоимость. Взамен на полученную «скидку» Кузнецов помог предприятию выиграть аукцион на заключение госконтракта в размере более 40 миллионов рублей, за счет которых в регионе предполагалось построить медицинское учреждение. В ходе обыска в рабочем кабинете Кузнецова была изъята ID-карта на его имя, выданная эстонскими властями, которая представляла собой удостоверение личности и давала ее обладателю право проживать в Эстонии.
Мы неоднократно подчеркивали и повторим еще раз: коррупция в России - не является чем-то из ряда вон выходящим, она системна. Махинации большего или меньшего масштаба - с бюджетными деньгами, с госзаказом, с землей - происходят везде. На них закрывают глаза, пока чиновник кого-то "наверху" устраивает. А как только становится "лишним в обойме" - на него достают папочку с компроматом. Чтобы поломать эту систему - есть только одно, известное во всем мире лекарство: демократия, подконтрольность чиновников обществу. Тогда коррупционеры будут опасаться поссориться не с кем-то там, "наверху" - а с избирателями, с народом.
А вот другие заголовки о коррупционных преступлениях:
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Бывшего псковского вице-губернатора посадили на пять лет из-за взятки
В Псковском городском суде оглашен приговор по громкому уголовному делу, фигурантом которого стал бывший заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов. Он признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в канцелярии суда по уголовным делам.
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