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Популярная авиакомпания изменила правила перевозки животных

По инф. Российской газеты   
04 Марта 2020 г.
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Авиакомпания S7 изменила правила перевозки животных. Теперь владельцы могут взять с собой в салон питомцев весом не более 10 килограммов. При этом домашние животные должны находиться в контейнере высотой не более 20 см или в мягкой сумке-переноске габаритами не больше 55×40×25 см.

Авиакомпания S7 с марта изменила правила перевозки животных

Таким образом толстый кот Виктор, история с которым вызвала большой резонанс в конце прошлого года, сможет прилететь на выставку в Москву в салоне самолета. По словам хозяина кота Михаила Галина, животное по-прежнему весит 8,5 кг. Кот готовится к путешествию из Новосибирска в Москву.

Напомним, в конце прошлого года животное не пустили на борт самолета Москва — Владивосток, предложив владельцу сдать кота в багаж. Но Михаил Галин решил, что «Бро — не багаж!» и придумал целый хитроумный ход с подменой котов. О приключениях упитанного кота Виктора страна узнала из постов его хозяина, размещенных в соцсетях.

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