Из Сочи в Севастополь отправился первый в этом году пассажирский теплоход

Девятипалубный пассажирский теплоход «Князь Владимир» отправился в первое в этом году путешествие по традиционному маршруту Сочи — Севастополь. Навигация лайнера стартовала раньше обычного, а закончится позже — 31 октября.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Как пояснили в пресс-службе компании «Черноморские круизы», это обусловлено «традициями круизного судоходства в СССР, когда сообщение по линии Сочи — Крым было открыто круглогодично».

«После 1992 года круизы по Черному морю были приостановлены, — рассказали в компании. — С 2017 года „Черноморские круизы“ возобновили сообщение до Крыма. В 2017–2019 годах „Князь Владимир“ ходил только в теплое время года. А ранняя весна — время максимального комфорта для посещения экскурсий из-за отсутствия жары и наплыва отдыхающих в пиковые сезоны. Это будет самая продолжительная навигация с момента возобновления круизного сообщения на Черном море. Всего будет сделано 35 рейсов».

Как известно, для организации и поддержания регулярного круизного сообщения между Краснодарским краем и Крымом, которое было решено возобновить по поручению президента страны, ФГУП «Росморпорт» в начале 2017 года учредило компанию «Черноморские круизы». Она выступает оператором лайнера «Князь Владимир», специально приобретенным для проведения круизов на этой морской линии, соединяющей российские порты.

В прошлом году навигация теплохода продолжалась с 12 мая по 19 октября. За 23 рейса круизного сезона — 2019 пассажирами «Князя Владимира» стали 7776 человек, в основном из Москвы, Подмосковья и Краснодарского края. Сколько человек стали пассажирами первого рейса 2020 года, в компании не сообщили, уточнив, что на судне находится также делегация из туристической фирмы Бахрейна.

На теплоходе «Князь Владимир» сохранится недельный круизный тур: Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. Кроме того, к этому маршруту добавится Абхазия. Шесть раз за навигацию лайнер «Князь Владимир» зайдет в абхазскую столицу Сухум. Первый рейс стартует 3 мая.

Еще по теме:

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...