Коронавирус подхватили европейские министры, губернатор и даже внук последнего чешского короля

Общее число инфицированных новым коронавирусом в мире достигло 113702 человека, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). «Мои года» перечисляют, кого из политиков и других высокопоставленных персон вирус не обошел стороной.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Заразился коронавирусом министр культуры Франции Франк Риестер, сообщает агентство France-Presse.

Представитель министерства сообщил, что результаты теста 46-летнего министра оказались положительными. По его словам, тест был сделан после проявления симптомов заражения.

Заразился Франк Риестер на прошлой неделе в Национальном собрании (нижняя палата парламента), где было диагностировано пять случаев заражения. В настоящее время министр находится в своей парижской квартире и чувствует себя нормально.

Во Франции число заразивших коронавирусом достигло 1412, умерли 25 человек.

***

Диагностировали коронавирус и у внука последнего чешского короля и императора Австро-Венгрии Карла I (1916-1918) Карла Габсбурга-Лотарингского, сообщает газета Mlada fronta DNES.

Карл Габсбург-Лотарингский — действующий глава дома Габсбургов (эта династия правила во многих европейских странах с 1306-го по 1918 год) находится на карантине. Проводит он его на своей вилле близ города Зальцбург. Карл настоял, чтобы семья находилась отдельно от него.

«Несколько дней назад я почувствовал себя плохо. Были признаки простуды. Думал, что это обычный грипп, но вскоре мне позвонил друг и сказал, что недавно был на конгрессе в Швейцарии и после этого у него был диагностирован коронавирус. Я тоже решил сдать анализы. Результаты оказались позитивными», — рассказал Габсбург-Лотарингский, которому недавно исполнилось 59 лет.

«Карантин — вещь пренеприятнейшая, но должен сказать, что я приспособился. Коронавирус, в конце концов, не чума. Как долго мне предстоит оставаться на карантине, определят врачи на основе анализов», — отметил Карл Габсбург-Лотарингский.

Карл Габсбург-Лотарингский стал первым главой европейского монархического дома, который заразился коронавирусом.

Polit.ru

***

Выявлен коронавирус и у главы итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио, сообщает туринское издание La Stampa.

Губернатор, принимавший участие 4 марта во встрече глав регионов в Риме, решил в качестве меры предосторожности сделать тест на COVID-19. Результаты анализов оказались положительными.

Уточняется, что Чирио "чувствует себя хорошо" и продолжит руководить областью в удаленном режиме.

Ранее стало известно о заражении главы области Лацио Николы Дзингаретти, сообщает РГ .

***

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис также объявила, что у нее подтверждено заражение коронавирусом COVID-19.

По словам Доррис, она приняла необходимые меры и находится дома в добровольном карантине. Ее контакты проверяются, а офис в парламенте выполняет все предписания медицинских властей.

Доррис стала первым членом британского парламента, у которого подтвердили коронавирус. Как пишут британские СМИ, накануне ухудшения самочувствия политик посетила прием в резиденции премьер-министра.

Всего в Британии подтверждено 373 случая заболевания, скончались 6 человек.

А вот еще некоторые свежие факты об эпидемии коронавируса:

В связи с эпидемией коронавируса в мире в школу не ходят почти 370 млн учащихся. Такие данные привели сотрудники штаб-квартиры ЮНЕСКО в Париже. Там прошло экстренное совещание министров образования. Они обсудили сложившуюся ситуацию — в частности, закрытие школ в 15 странах, а также частично — еще в 14 государствах. В ЮНЕСКО считают, что необходимо внедрить программы дистанционного обучения. Сотрудники ЮНЕСКО также опубликовали на сайте список доступных приложений и платформ для онлайн обучения, которые могут использоваться родителями, учителями и учащимися.

Первый случай заражения несовершеннолетнего новым коронавирусом зарегистрирован в Грузии. Вирус обнаружили у 12-летнего ребенка. Он доставлен в инфекционную больницу в составе группы людей, находившихся в самоизоляции. У них также было подтверждено наличие вируса. Всего в стране коронавирус диагностирован у 23 человек. Большинство из них перед тем, как заболеть, посещали Италию, несколько человек побывали в Иране.

В России за последние сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщает Роспотребнадзор. По данным ведомства, всего в РФ зарегистрировано 20 случаев коронавируса. Это двое граждан Китая (уже выздоровели), 17 россиян, вернувшихся из Италии и один итальянец.

Мы отслеживаем всю информацию о новом коронавирусе и предлагаем взглянуть на наши заголовки:

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...