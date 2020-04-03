В Подмосковье двух пропавших 13-летних школьниц нашли мертвыми...

Две пропавшие 13-летние девочки найдены мертвыми в Пушкинском районе Подмосковья. (Ужаснейшая трагедия - девочки утонули, при этом одна пыталась спасти другую... прим. МГ.)

Школьницы-подруги пропали 1 апреля в поселке Зеленоградский. Не вернувшихся с прогулки девочек искали волонтеры.

Впоследствии оказалось, что они утонули. Тела погибших были подняты со дна водолазом. По предварительным данным, одна из школьниц вышла на лед на водоеме и провалилась, а вторая попыталась ее спасти, но тоже утонула.

Тонкий лед унес этой весной немало жизней. Увы, люди зачастую поступают самонадеянно и надеются, что смогут перейти реку, пруд или озеро. Но опыт показывает, что все они ошибаются, и цена этой трагической ошибки - жизнь. А вот наши заголовки об этом:

Но было и случай, который закончились спасением:

По инф. rosbalt.ru

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