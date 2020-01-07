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В Петербурге прохожие спасли детишек, провалившихся под лед
По инф. rosbalt.ru   
07 Января 2020 г.
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В Петербурге прохожие спасли двоих детей, провалившихся под лед на акватории Дудергофского канала. (Низкий поклон людям за такое неравнодушие. Сейчас оно, увы, скорее редкость, чем нормальное явление... прим. МГ.)

В Петербурге прохожие спасли детишек, провалившихся под лед

Инцидент произошел 6 января днем около 14 часов в Красносельском районе города на пр. Героев у дома 32.

Двое детей, прогуливающихся по каналу, провалились под лед. Случайные прохожие спасли их до прибытия экстренных служб. Медицинская помощь не потребовалась.

Увы, но дети часто не понимают, где их поджидают опасности, оценивать риски они еще не имеют. Их влечет интерес и любопытство, и это нормально. А вот уберегать подрастающее поколение от опасностей - это уже наша с вами работа. И выполнять надо ее безупречно, чтобы не расплачиваться за невнимательность и халатность жизнями малышей. А таких случаев, к сожалению, не так уж и мало:

По инф. rosbalt.ru

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