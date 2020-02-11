Драма на тонком льду: пенсионер попытался спасти пса, но и сам ушел под воду

В деревне Любань Тосненского района Ленинградской области утонул 73-летний мужчина. Пенсионер бросился в реку Тигода, пытаясь спасти свою тонущую собаку. Пса тоже спасти не удалось, сообщает KP.Ru. (Дорогие читатели, не забывайте о том, что выход на лед смертельно опасен, особенно сейчас, когда зима близится к концу, а толковых морозов так и не было. - прим. МГ.)

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По данным издания, трагедия произошла вечером. Пенсионер заметил, что собака убежала по снегу к реке и бросился за ней. Собака выбежала на лед, тот проломился, животное начало тонуть. Пенсионер попытался вытащить собаку, но лед проломился и под ним.

Тело мужчины нашли водолазы. Следователи начали проверку всех обстоятельств случившегося.

Стоит отметить, что в минувшие выходные также в Тосненском районе утонули три человека. Все они провалились под лед. По этим фактам Следственный комитет по Ленинградской области возбудил уголовное дело.

Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

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