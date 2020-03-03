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В Москве первоклашки получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы
По инф. polit.ru   
03 Марта 2020 г.
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Из московской школы №1415 уволят учительницу первого класса, которая на перемене включила в классе кварцевую лампу и забыла ее выключить Из-за этого более 20 учеников получили ожоги роговицы. (Понятно, что учительница хотела сделать, как лучше - убрать микробы в классе, чтобы дети не заболели, а в итоге вот как оно вышло... прим. МГ.)

В Москве более 20 первоклассников получили ожоги роговицы из-за кварцевой лампы. Виновную в этом учительницу уволят

Внутренняя проверка городского департамента образования выяснила, что учительница нарушила правила безопасности – она использовала лампу открытого типа, хотя делать это запрещено. Также женщина не последовала инструкции и не выключила лампу после того, как ученики вернулись в класс.

Пострадавшие дети обратились в больницу с болью в глазах – врачи диагностировали у них ожоги роговицы. Детей отправили на амбулаторное лечение. Четверо учеников уже вернулись к занятиям.

Следователи и прокуратура Москвы начали проверку по факту произошедшего.

В школе пообещали провести дополнительный инструктаж по использованию ламп.

Кварцевые лампы используют для обеззараживания воздуха. Они уничтожают бактерии, споры и плесень. При кварцевании человек не должен находиться в помещении, так как лучи ультрафиолета и выделяющийся озон могут навредить организму. Чаще всего такие лампы используют в больницах, детсадах и санаториях.

Еще о разных случаях из школьной жизни (особенно, из жизни учителей):

Polit.ru

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