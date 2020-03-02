ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вы любите какао? А вот ваши сосуды — очень даже
2020-02-18-01-52-12
Благотворно на кровообращение в нижних конечностях, состояние сосудов и функцию икроножных мышц влияет какао. К такому выводу пришли ученые из США.
Телевизор хоть не включай
2020-02-14-06-30-41
Главные каналы, конкурируя друг с другом, наносят удары по зрителю и самим себе.  Причём не какие-то там кабельные, молодёжные, развлекательные, коммерческие каналы, а самые что ни на есть первые, главные, государственные. Включишь и... напарываешься на исключительную мерзость, которая отвратительна и...
На программу Дмитрия Шепелева подают в суд за обман телезрителей
2020-02-03-02-07-20
Бывший супруг Жанны Фриске, а ныне - популярный телеведущий Дмитрий Шепелев на днях попал в эпицентр громкого скандала. Поводом стали обвинения в обмане на шоу "На самом...
Директор Софии Ротару раскрыл секрет её молодости... а папарацци - настоящее лицо
2020-02-15-08-40-54
Внешний вид звёзд - особая тема для обсуждения в прессе и соцсетях. Одни считают, что весь секрет  молодости - в бесчисленных пластических операциях, другие верят, что здоровый и активный образ жизни тоже может сильно изменить...
Елена Ханга лишилась наследства из-за родного брата
2020-02-04-17-20-44
Телеведущая Елена Ханга оказалась обделена наследством от своего отца. Когда африканский политик умер, его дочери досталась лишь небольшая коллекция книг и деревянный...

В Башкирии уволили учительницу: любила на детей покричать

По инф. "Российской газеты"   
02 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Башкирии уволили учительницу одной из сельских школ, которая на уроке оскорбила ученицу и весь класс. Женщина назвала одну из школьниц алкоголичкой, а остальных детей бестолковыми.

В Башкирии уволили учительницу: любила на детей покричать

Решение об увольнении педагога было принято на совещании районного отдела образования.

Ранее член Совета по правам человека в регионе Динар Зайнуллин выложил в соцсетях аудиозапись, на которой слышно, как Зуляйха Саитгалина кричит на детей, используя оскорбительные выражения. По словам Зайнуллина, это учитель башкирского языка и литературы одной из сельских школ Салаватского района, а запись передала в СПЧ родительница. Общественник возмутился тем, что на детей кричат.

Между тем аудиозапись, сделанная, вероятно, кем-то из детей имеет несколько обрезанный вид и начинается сразу с реакции учителя на какую-то выходку кого-то из учеников. Педагог спрашивает у девочки, почему она срывает занятие. Женщина возмущена тем, что никто из детей не готов к уроку, все сидят за телефонами и не считаются с ней. Далее учитель уже совсем не может себя сдержать: называет школьницу алкоголичкой, а остальных детей бестолковыми и использует другие оскорбительные слова. В конце записи учитель сказала девочке без родителей в школу не приходить.

На аудиозапись отреагировал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин, который написал, что это «неподобающее поведение для педагога».

Конфликты между учениками и учителями происходят в школах частенько. Бывает, что палку перегибают учителя - заклеивают рты скотчем, ударяют учеников палками. Но школьники тоже порой попадаются такие, что и себя в обиду не дадут, и учителя на «место поставят». Это те самые дети, что растут в неблагополучных семьях и для которых учитель, увы, не является авторитетом. Для них и мама с папой даже не пример. И семей таких, увы не мало. Что еще добавить тут? Многие школы в России перестали быть "зоной безопасности", туда проникли все болезни нашего общества: жестокость и равнодушие, эмоциональная глухота, социальное расслоение в самом хамском понимании... Поэтому (и только поэтому) многие родители вынуждены прибегать к помощи общественного мнения, делая достоянием гласности неприятные школьные истории.

А вот статьи на нашем сайте о подобных инцидентах в школах:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 