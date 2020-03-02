В Башкирии уволили учительницу: любила на детей покричать

В Башкирии уволили учительницу одной из сельских школ, которая на уроке оскорбила ученицу и весь класс. Женщина назвала одну из школьниц алкоголичкой, а остальных детей бестолковыми.

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Решение об увольнении педагога было принято на совещании районного отдела образования.

Ранее член Совета по правам человека в регионе Динар Зайнуллин выложил в соцсетях аудиозапись, на которой слышно, как Зуляйха Саитгалина кричит на детей, используя оскорбительные выражения. По словам Зайнуллина, это учитель башкирского языка и литературы одной из сельских школ Салаватского района, а запись передала в СПЧ родительница. Общественник возмутился тем, что на детей кричат.

Между тем аудиозапись, сделанная, вероятно, кем-то из детей имеет несколько обрезанный вид и начинается сразу с реакции учителя на какую-то выходку кого-то из учеников. Педагог спрашивает у девочки, почему она срывает занятие. Женщина возмущена тем, что никто из детей не готов к уроку, все сидят за телефонами и не считаются с ней. Далее учитель уже совсем не может себя сдержать: называет школьницу алкоголичкой, а остальных детей бестолковыми и использует другие оскорбительные слова. В конце записи учитель сказала девочке без родителей в школу не приходить.

На аудиозапись отреагировал министр образования и науки РБ Айбулат Хажин, который написал, что это «неподобающее поведение для педагога».

Конфликты между учениками и учителями происходят в школах частенько. Бывает, что палку перегибают учителя - заклеивают рты скотчем, ударяют учеников палками. Но школьники тоже порой попадаются такие, что и себя в обиду не дадут, и учителя на «место поставят». Это те самые дети, что растут в неблагополучных семьях и для которых учитель, увы, не является авторитетом. Для них и мама с папой даже не пример. И семей таких, увы не мало. Что еще добавить тут? Многие школы в России перестали быть "зоной безопасности", туда проникли все болезни нашего общества: жестокость и равнодушие, эмоциональная глухота, социальное расслоение в самом хамском понимании... Поэтому (и только поэтому) многие родители вынуждены прибегать к помощи общественного мнения, делая достоянием гласности неприятные школьные истории.

А вот статьи на нашем сайте о подобных инцидентах в школах:

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