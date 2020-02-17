В Петербурге уволили учителя, читавшего ученикам Есенина

В Петербурге в школе № 545 уволили педагога, который продекламировал восьмиклассникам стихотворение Сергея Есенина «Исповедь хулигана». (Ничего богохульного и нецензурного в этом стихотворении нет, тем более, это стихи классика, поэтому за что уволили педагога - непонятно... прим. МГ.)

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В данном стихотворении есть бранные слова и педагог, по предварительным данным, произнес их на уроке, а дети сняли все на видео. В комитете по образованию Северной столицы сообщили, что педагога уволили. Сейчас ведомство начало проверку этого инцидента. В самой школе от комментариев отказались.

В администрации Курортного района Санкт-Петербурга сообщили, что учитель уволился по собственному желанию, никакого давления со стороны руководства школы на него не оказывалось.

«Исповедь хулигана» была написана в 1920 году. Критики называют его одним из самых ярких произведений Есенина — оно действительно являлось в некотором роде исповедью поэта. Филологи с интересом изучают рубленные строки, аллитерацию, метафоры из стихотворения, что, впрочем, не отменяет тот факт, что отдельные слова из него в обществе произносить не принято.

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