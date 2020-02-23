Школьный конфликт: пожилая учительница избита на глазах второклашек

В гимназии в Приморском районе Петербурга на глазах у детей избили педагога. C кулаками на учителя набросилась мать одной из учениц...

Ей не понравилось, что педагог сделала ее дочери замечание. Это произошло в столовой, где 63-летняя воспитатель группы продленного дня гимназии Гюзель Макулова находилась вместе с второклашками. Там ученица пятого класса попыталась растолкать маленьких и пролезть без очереди. Педагог сделала ей замечание, девочка выбежала из столовой.

После обеда в школе появилась мать обиженной школьницы. Она подбежала к педагогу, которая с детьми находилась на прогулке, и стала бить женщину своей сумкой по голове, а также несколько раз попала руками по лицу. «Кто ты такая? Да ты знаешь, кто мой муж, да ты знаешь, кто я?!», — кричала разъяренная мать. Потом она ушла, а воспитательница отправилась в полицию, где написала заявление, и в травмпункт, где у нее диагностировали ушиб головы и сотрясение мозга. Ночь женщина провела в больнице.

Родители второклассников поддержали педагога — они обратились с коллективным письмом к директору гимназии с просьбой о поддержке учителя.

Проводится проверка.

Увы, современное общество, с его расслоением на богатых и бедных, влиятельных и "простых людей" - действительно дает такие рецидивы фантастического хамства... и ведь это все может происходить на глазах у детей! Многие конфликты в сфере образования (между учениками и педагогами, школами и родителями...) - проистекают из неумения людей контролировать себя, из зазнайства и банальной глупости. Как с этим бороться? И жалобами "в инстанции", конечно - но главное, поддерживая атмосферу нетерпимости к бескультурью!

По инф. rosbalt.ru

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