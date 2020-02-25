Татарстан: учитель труда пришел на урок до того пьяным... что со стола упал

В Татарстане преподавателя технологии в одной из школ пришел на урок в состоянии сильного опьянения. (Слов не находится, когда узнаешь о таком. Уж лучше бы этот горе-учитель дома остался, чем позориться перед учениками... прим. МГ.)

Как сообщили в соцсетях, пьяного учителя 13 февраля засняли на видео ученики средней школы № 7 в городе Азнакаево. Мужчина на видео не может усидеть на парте и в итоге падает на пол. При этом дети, смеясь, высказывают предположение, что учитель умер.

В Минобрнауки Татарстана уточнили, что это преподаватель технологии. После служебного расследования учителя уволили по п. «б» ч. 1 ст. 81 ТК РФ. С учениками провели этическую беседу.

Что можно сказать по поводу всего этого? К сожалению, учителя нет-нет да и приходят на работу к детям нетрезвыми. Заголовки таких новостей при поисковом запросе в Интернете найдутся в избытке. Люди теряют свой моральный облик и позволяют себе непростительные вещи. Одним словом, горе-педагоги. Спрашивается, как им детей доверять можно? В том-то и вопрос...

А вот еще заголовки про учителей, которым уж точно не место в школах:

По инф. rosbalt.ru

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