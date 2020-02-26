В Ульяновске подросток ударил учительницу ножом в живот

В среду, 26 февраля, около 10:45 во время урока в школе № 81 ученик восьмого класса нанес 60-летней учительнице алгебры телесные повреждения предметом, похожим на нож. Женщина госпитализирована.
Подросток скрылся, но был задержан сотрудниками Росгвардии дома. Ранее на учете он не состоял, сообщает СК РФ.
Почему дети решаются на подобное? Неужели они считают, что проще решить дело с оружием в руках, нежели путем простой беседы с учителем? Дело в том, что эти подростки, как правило, страдают от дефицита внимания, а решать проблемы они попросту не умеют. Родители, замученные решением житейских проблем, проходят мимо своих чад, а в итоге получают вот что. Нет, не обязательно всякий раз вмешиваться – что-то ребенок должен учиться решать и сам. Но важно не прокараулить ту тему, к которой подрастающий человек не сможет сам подступиться и тем более разрешить должным образом.
Императрица Екатерина II много читала. И если в Зимнем дворце было много томов по праву, философии или истории, то в Агатовых палатах в Царском Селе императрица хранила литературу для души. Недавно петербургские истории выяснили, что любила почитать на досуге Екатерина II.
Как правило, на сцене мы видим только финальную часть работы звёзд эстрады, а всё остальное остаётся за "кадром". Однако, в недавнем интервью известный композитор Артём Иванов рассказал о том, сколько стоит создать качественную композицию, которая гарантированно станет хитом.
15-летний подросток из города Кандалакша Мурманской области, пытавшийся убить 11-летнего мальчика, явно страдал дефицитом внимания, который таким образом пытался восполнить. Такую точку зрения высказал когнитивно-поведенческий терапевт Иван Люшаков.
О том, кто же на самом деле разработал револьвер Кольта, до сих пор ходят различные версии. По одной из них, сам Сэмюэл Кольт (англ. Samuel Colt, 1814-1862), будучи юнгой по молодости лет, усмотрел в работе механизма для выбирания якорного каната кабестана принцип действия будущей легенды Дикого Запада.
В православных храмах начали устанавливать видеокамеры, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Мотивация — «ради сохранности имущества и личных вещей прихожан», основание — «постановление правительства».
В Тюмени пятый день ведут голодовку люди с ограниченными возможностями здоровья. Так они пытаются добиться соблюдения своих прав — на нормальное передвижение и на лечение. (А что остается делать людям, если на них чиновники совершенно не обращают внимания и игнорируют? - прим. МГ.)
Любовь Успенская уже успела немало рассказать о конфликтах собственной семьи на глазах у целой страны. Казалось бы, её ничем не проймёшь, но грань, за которую лучше не стоит заходить, есть даже у самых больших любителей скандалов.
В преамбулу Конституции РФ сейчас не планируется вносить какие-либо изменения. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству и сопредседатель рабочей группы по изменениям в Основной закон Павел Крашенинников. Тем временем социологи сообщают о довольно приличном энтузиазме граждан, готовых придти и отдать свой голос за конституционные новации...
В гемблинг индустрии Кубани зафиксировали заметные снижения прибыли. Так в 2019 году в государственную казну было перечислено на 34 млн рублей меньше обычного. Министерство финансов уже опубликовало отчёт по уплаченным налогам. Согласно утверждённых правительством назначений, в бюджет игорные заведения должны были перечислить 421 млн рублей, но эта сумма оказалась меньше на 24,6%. На текущий год уже утвердили сумму в 440 млн.
Детям-сиротам, которых, по данным Минпросвещения, сейчас в России более 47 тысяч человек, будет сложнее поступить в высшие учебные заведения, так как квота, по которой их принимают на бюджет вне конкурса, истекает 1 января 2021 года. Депутат Госдумы Алексей Кобилев готовит законопроект, в котором предлагает сделать эту льготу для сирот бессрочной.
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