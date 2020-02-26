В Ульяновске подросток ударил учительницу ножом в живот

В Ульяновске подросток напал на учительницу в школе. (Немыслимое дело - принести в школу ножи и наброситься на учителя. Ох уж это современное жестокое поколение... прим. МГ.)

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В среду, 26 февраля, около 10:45 во время урока в школе № 81 ученик восьмого класса нанес 60-летней учительнице алгебры телесные повреждения предметом, похожим на нож. Женщина госпитализирована.

Подросток скрылся, но был задержан сотрудниками Росгвардии дома. Ранее на учете он не состоял, сообщает СК РФ.

Почему дети решаются на подобное? Неужели они считают, что проще решить дело с оружием в руках, нежели путем простой беседы с учителем? Дело в том, что эти подростки, как правило, страдают от дефицита внимания, а решать проблемы они попросту не умеют. Родители, замученные решением житейских проблем, проходят мимо своих чад, а в итоге получают вот что. Нет, не обязательно всякий раз вмешиваться – что-то ребенок должен учиться решать и сам. Но важно не прокараулить ту тему, к которой подрастающий человек не сможет сам подступиться и тем более разрешить должным образом.

По инф. rosbalt.ru

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