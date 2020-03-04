В Крыму вандалы разрушили могилу Неизвестного солдата

В Севастополе совершен акт вандализма на могиле Неизвестного солдата у поселка Сахарная головка.

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Об этом на своей странице в Instagram сообщил врио губернатора Михаил Развожаев, отметив, что от таких новостей «сжимаются кулаки».

— Во всем разберемся и к 9 мая все восстановим, — заверил Развожаев. — А тем, кто это сделал, — позор и презрение. Надеюсь, что правоохранители этих вандалов найдут. На место ЧП направлены представители департаментов территориального развития и городского хозяйства, а также Севнаследия.

МВД Севастополя начало проверку по факту разрушения памятника.

Отметим, что в мае 2019 года, накануне Дня Победы, вандалы также осквернили памятник бойцам Великой Отечественной войны в севастопольской Орловке. В ситуацию тогда так же вмешалась полиция.

Что тут можно сказать? Во-первых, время, увы, превращает былые святыни в обыденные места. А во-вторых, проблема вандализма вообще широко распространена, и с ней, конечно, нужно бороться.



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